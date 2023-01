Tallas de: 23.5 cm a 31 cm.

Yoon Ahn actualiza el calzado de básquetbol clandestino que anhelabas ver de nuevo en las calles. Desde el cuero de plena flor exquisito hasta los detalles de colaboración con la marca que le dan un look vigente a tu pisada, el Air Adjust Force x AMBUSH® te permite lucir un look fuera de la cancha con el estilo de las pasarelas. Mantuvimos la correa extraíble del mediopié que convierte el look en una leyenda para que puedas mezclar y combinar tu look, y darle más encanto. En cuanto al color, la combinación de colores azul universitario y rojo habanero seguro te hará destacar dondequiera que vayas.

SKU: DM8465-400