Jordan célèbre la Black History Season

Août 1985 : une superstar mondiale rencontre une légende locale. Michael Jordan se rend à Londres chez les Brixton Topcats. Tout juste sorti d'une première saison étincelante en NBA et élu « Rookie of the Year », Michael est en passe de devenir l'une des icônes les plus emblématiques du sport mondial. En cette fin de saison, il est invité par le coach de légende Jimmy Rogers à visiter le Brixton Recreation Centre dans le Sud de Londres et à s'entraîner avec les Topcats, l'équipe de jeunes fondée par Jimmy l'année précédente.

Surnommé officieusement « l'évêque de Brixton » par les locaux, l'engagement sans faille de Jimmy envers sa communauté reflète l'histoire radicale plus globale de Brixton, riche en protestations et en révoltes contre le racisme, les interventions policières et l'exclusion politique, ainsi que l'esprit créatif de la culture britannique noire. Aujourd'hui, une nouvelle génération toujours inspirée par le travail communautaire de Jimmy découvre de nouvelles formes d'excellence.

Pour en savoir plus sur l'importance de Brixton dans l'histoire britannique noire et la visite de MJ, regardez la vidéo entière ci-dessous.