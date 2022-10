Jeder Aspekt an diesem Mix aus Air Money und More Uptempo erinnert an die Basketballkultur der 90er. Große Blockbuchstaben. Sichtbare Air. Auffällige Silhouette. Und Dollar-Zeichen. Die neueste Farbgebung in Weiß wird durch eine tiefschwarze Unterseite und subtile Details in Coral betont. Und verpasse nicht das Schwein in Basketballform, ein traditionelles Symbol für Reichtum, am abnehmbaren Überzug.