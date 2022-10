AIR MORE MONEY

MO' MONEY

118,97 €

Im Jahr 1996 erschienen der Air Money und der Air More Uptempo und stellten den Sneaker-Markt völlig auf den Kopf – dank der ausgefallenen Designs und der großzügigen Air-Taschen. 21 Jahre später führte uns die Spur zum Air More Money: eine verwegene Kombination der beiden Schuhe. Er bietet einen neuen, abnehmbaren Einsatz mit dem großen, auffälligen Schriftzug seines Namensvetters. Ein Dollar-Zeichen ziert die Rückseite. Das Air Sole-Element ist zur Polsterung deines gesamten Fußes ausgelegt und verleiht dem Schuh einen charmanten Look. Der neu erschienene Air More Money ist ein Grund, seiner Gier einmal freien Lauf zu lassen. Lass ihn dir also nicht entgehen.