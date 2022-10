Seit Michael Jordans fantastischen Spielzügen in den Playoffs '95 wurde jeder Air Jordan XI sofort zum Klassiker. Nun tritt der Air Jordan XI "Gamma" in seine Fußstapfen. Obermaterial und Mittelsohle präsentieren sich in einer Farbvariante aus Schwarz mit Akzenten in "Gamma Blue" und "Varsity Maize". Das schwarze Lackleder und die transparente Außensohle vervollständigen den klassischen Look.