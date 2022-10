Der Air Jordan 11 ist einer der legendärsten und beliebtesten Air Jordan Schuhe aller Zeiten und folgte der Eingabe von MJ, einen eleganten Look auf den Platz zu bringen, indem das erste Mal Lackleder für einen Sportschuh verwendet wurde. Der Look dieses neuesten Low-Cut-Modells orientiert sich am Air Jordan XI "Concord", mit dem 1995 alles begann.