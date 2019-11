Confort optimal dès la première utilisation

Après avoir découvert que PG portait des chaussures trop petites d'une demi-taille, l'équipe de designers Nike a entrepris de créer une chaussure très ajustée comme il le voulait, mais plus confortable. Ils sont partis du concept de strap à l'avant-pied suggéré par PG et ont intégré des câbles Flywire ultra-légers et très résistants, en travaillant méticuleusement au perfectionnement de l'élasticité et du maintien. La chaussure devait permettre au swingman de 2,06 mètres de bouger dans toutes les directions et de s'arrêter et redémarrer rapidement. Ensuite, ils ont épaissi la semelle de propreté, pour un confort moelleux dès la première utilisation de la chaussure. « Une fois à portée de main, vous n'aurez qu'à les chausser, et elles seront tout de suite confortables », déclare Tony Hardman, designer Nike.