Ekin Bernay AF-1

Et seulement huit ans plus tard, le rêve d'enfant d'Ekin commençait à se réaliser. Aux côtés de quatre autres jeunes femmes de différentes nationalités, elle a remporté le concours Nike Dance to LA. « C'était magique », se souvient Ekin. « Ça m'a montré que je pouvais raconter mon histoire sur une scène mondiale. » Et ça ne s'est pas arrêté là : ce concours était bien plus qu'un simple trophée à mettre sur son CV. Ekin est devenue une athlète Nike à seulement 18 ans.

Le pouvoir d'Ekin transparaissait dans ses représentations à travers le monde. Mais pour elle, la danse a toujours été bien plus qu'une simple performance artistique. C'était un besoin et c'était une quête de découverte de soi et de guérison. C'est ce qui l'a finalement amenée à démarrer une carrière dans la thérapie par la danse. « Il y a une certaine période durant laquelle je ne dansais pas et durant laquelle je ne me suis pas exprimée par ce biais-là. Je crois que j'étais en dépression à cette époque », explique-t-elle. « Je savais que je voulais faire quelque chose qui me ferait du bien et qui m'aiderait, moi et d'autres personnes. Devenir une artiste, ce n'était pas suffisant pour moi. »

Alors Ekin a changé d'approche, c'est maintenant une psychothérapeute qualifiée travaillant sur la danse et le mouvement, entre Istanbul et Londres. D'un point de vue médical, elle travaille dans le domaine de la santé mentale auprès d'adultes, organisant des séances hebdomadaires de thérapie de groupe dans des centres pour des adultes souffrant de problèmes psychologiques sévères et tenaces. Ces séances sont bien sûr axées sur le mouvement, et sont presque toujours accompagnées de musique, mais il y a également beaucoup de partage, de dialogue et d'échange.