Quels sont les meilleurs WOD de CrossFit à essayer ?

CrossFit ne propose pas des entraînements au hasard. Comme le dit Denise Thomas, coach CrossFit de niveau 4, ceux-ci sont conçus pour booster son niveau de fitness et sa santé.

« Le niveau de fitness, c'est globalement la capacité d'exercice en termes de durée et de modalités, » explique-t-elle. « La capacité d'exercice est le niveau d'énergie mesuré sur un nombre illimité d'activités physiques. L'énergie est importante, car elle est mesurable (et permet donc un suivi) et peut aussi être définie en termes d'intensité. »

Denise Thomas ajoute : « L'intérêt de l'intensité, c'est qu'en l'adaptant correctement à ses compétences, on obtient des résultats incroyables. »

Les exercices des WOD de CrossFit vont de séquences très courtes et très intenses à des programmes longs, en passant par de multiples variations, décrit Thomas. « Chacun veut se donner les moyens de réussir dans la pleine mesure de ses capacités et à son propre rythme, précise-t-elle. C'est pour cela que nous nous lançons ces défis. »

Les WOD englobent différentes modalités d'exercice, dont la gymnastique, le renforcement musculaire et l'entraînement cardio. « L'objectif de notre programme est de créer un environnement de fitness ouvert, général et inclusif, en s'exposant à beaucoup de choses différentes. », nous dit encore Denise Thomas.

Selon elle, les participants obtiennent de meilleurs résultats avec une assiduité de quatre ou cinq jours par semaine, en adaptant les entraînements à leur propre niveau de fitness, en faisant des pauses et en s'arrêtant une journée lorsqu'ils en ont besoin, et en s'assurant de bien manger. « Nous ne proposons pas un programme de résolution rapide en 12 semaines », dit-elle. « Pour bien comprendre le concept de CrossFit, il faut s'engager et avoir confiance. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais nos salles partenaires et nos coachs CrossFit sont là pour vous y aider. »