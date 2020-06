Trouvez votre rythme : yoga et méditation

Comment utiliser votre corps pour ramener votre esprit à un état de reconnaissance.

Esprit agité ? Tension au niveau des épaules et des hanches ? La solution à tous ces tracas : le yoga. « La pratique du yoga vise à se sentir connecté à son corps en calmant ses pensées et en se concentrant sur ses sensations, explique Alex Silver-Fagan, coach Nike et professeur de yoga. Ce faisant, non seulement vous relâchez la tension physique, mais vous êtes également plongé dans l'instant présent : un état d'esprit qui peut vous aider à rester centré, même une fois que vous aurez rangé votre tapis. »



Pour vous aider à trouver votre zen attitude, nous avons sélectionné nos meilleurs entraînements de yoga, des conseils et des astuces de nos entraîneurs les plus cool et les plus attentionnés. Des enchaînements qui boostent le moral, des méditations antistress, des techniques pour développer votre reconnaissance... tout est là, c'est à vous de jouer.