Les meilleures tenues de camping pour Homme et Femme

Pour finir, si votre excursion implique des randonnées sur des sentiers ou d'autres surfaces irrégulières, portez une paire de chaussures de randonnée résistantes, imperméables et offrant une bonne adhérence. Les chaussures de trail sont bien amorties et adhèrent bien aux surfaces accidentées, tout comme les chaussures ACG.

Pour les conditions les plus difficiles, optez pour la Nike Pegasus Trail GORE-TEX, qui est faite pour repousser l'eau et garder les pieds au sec. La guêtre supplémentaire au niveau du col empêche les débris et l'eau d'entrer dans la chaussure.

Conseil : lorsque vous êtes sur le lieu de camping, cela peut être pénible de devoir faire et défaire sans arrêt les lacets de vos chaussures de randonnée. Amenez avec vous une paire de tongs ou de claquettes. Ce sera plus confortable et plus pratique pour se déplacer autour de la tente ou du camping-car.