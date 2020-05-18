Sept minutes pour s'entrainer en famille

Sept minutes pour se dépenser en famille
Bouger
Par Nike Training
Essayez cet entraînement adapté aux familles pour faire le plein d'énergie.
Les enfants ont passé beaucoup de temps à la maison dernièrement, et peut-être même une bonne partie de ce temps face à des écrans. Il est donc important de leur donner l'opportunité de s'étirer, de bouger et de jouer. Voici un entraînement adapté aux familles, que vous pouvez essayer pour permettre à vos enfants de faire le plein d'énergie.
Les enfants ont besoin de bouger après avoir passé des heures à étudier devant un écran, et ils sont très doués pour savoir comment s'amuser. Alors, pourquoi ne pas les associer à votre séance d'entraînement pour un moment sportif en commun ?
Rééquilibrer sa posture
Cette séance de 7 minutes détend l'ensemble du corps pour lutter contre les déséquilibres posturaux favorisés par une mauvaise position à son bureau. Par conséquent, si vos enfants passent plus de temps que d'habitude devant un écran, invitez-les à vous rejoindre et lancez-vous.
Pour vous amuser encore plus, pourquoi ne pas les mettre au défi de tenir en équilibre le plus longtemps possible sur un exercice de genou ramené contre la poitrine ? Celui qui lâche en premier doit faire une autre série ! Celui qui tient le plus longtemps peut proposer un nouveau mouvement à toute la famille !
Retrouvez plus de jeux et d'activités pour faire bouger vos enfants dans la section « Pour toute la famille » de l'application NTC.
Réunissez vos enfants pour cet entraînement de sept minutes ciblant l'ensemble du corps
Réunissez vos enfants pour cet entraînement de sept minutes ciblant l'ensemble du corps