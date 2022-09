Qu'est-ce que le cross-country ?

Les courses de cross-country ont vu le jour en Angleterre au milieu du XIXe siècle, dérivant de courses-poursuites et de jeux de piste prisés des étudiants anglais. Dans ces jeux, l'un·e des participant·e·s jouait le rôle du lièvre, et le reste du groupe tentait de le ou la rattraper. Autre variante : le meneur ou la meneuse laissait tomber des morceaux de papier en courant et les autres runners et runneuses les ramassaient.

En 1837, les écoles ont organisé des courses officielles pour s'affronter les unes aux autres, et 30 ans plus tard, le premier championnat national se déroulait à Londres. Bien que le tracé ne fasse que 5,5 km environ, il passait à travers un marais et sur des collines. Le début de la course se faisait en soirée, de telle sorte que les runners et runneuses devaient s'orienter dans la pénombre.

Depuis lors, les courses ont gagné en fiabilité, et en éclairage, et les participant·e·s viennent du monde entier. Le cross-country a débarqué aux États-Unis en 1869, et à peine deux décennies plus tard, l'United States National Cross Country Association est fondée pour faire connaître le sport auprès d'un plus grand public. Le sport devient même une discipline olympique par équipes et en individuel en 1912, mais seulement jusqu'en 1924.