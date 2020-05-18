Rendez vos nuits plus efficaces
Coaching et nutrition
Joe Holder
Comment préserver ces précieuses heures de sommeil chaque nuit ?
Pour la plupart des gens, les journées sont régies par une règle appelée loi de Parkinson. En substance, ce principe veut que le temps qu'il vous faut pour effectuer votre travail s'allonge jusqu'à occuper le temps imparti pour le réaliser.
Cela signifie que les tâches que vous accomplissez dans la journée, qu'il s'agisse de votre travail ou d'une liste de choses à faire, peuvent souvent se prolonger jusque dans la soirée. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous vous couchez beaucoup plus tard que prévu. Ce phénomène est encore plus marqué en cette période, où la frontière entre travail et repos s'estompe alors que vous passez plus de temps chez vous.
C'est pourquoi je vous recommande de vous fixer une heure de coucher. Cela permet d'instaurer une échéance stricte et de créer un sentiment d'urgence qui stimulera votre proactivité. Ainsi, vous resterez concentré et éviterez de perdre votre temps en frivolités ou en faisant traîner d'autres projets.
« En instaurant une heure stricte de fin de journée, vous améliorez votre productivité, votre méthodologie et votre concentration. »
Joe Holder
Par exemple, si vous devez envoyer un e-mail pour le travail et que vous avez toute la nuit pour cela, vous pourriez vous retrouver à prendre toute la soirée pour le faire, en vous laissant distraire par des jeux sur votre téléphone ou la télévision.
Mais lorsque vous avez une heure de coucher arrêtée, vous organisez votre temps de manière plus stratégique. Vous constaterez donc souvent que vous réalisez autant de tâches en un temps imparti que lorsque vous avez toute la nuit pour les accomplir.
Je recommande de se coucher à 22h ou 23h au plus tard. Partez de l'heure à laquelle vous devez vous lever et remontez le temps pour vous assurer un minimum de 6 heures de sommeil effectif (c'est-à-dire sans compter le temps que vous consacrez à vous brosser les dents ou à vous détendre avant de vous coucher).
Bien entendu, vous pouvez toujours décider de vous coucher de bonne heure et de vous autoriser des exceptions ponctuelles en fonction de certains aléas, à condition de garder l'habitude de respecter l'heure définie.
« Déterminez votre heure de coucher et essayez d'être au lit à cette heure-là tous les soirs pendant une semaine. »
Joe Holder
« Vous organiserez bientôt vos soirées de manière plus stratégique et commencerez vos journées en ayant le sentiment d'être plus reposé. »