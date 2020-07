Podcast Trained : Michael B. Jordan

On ne naît pas excellent, on le devient. Dans cet esprit, la série de podcasts « Trained » de Nike explore l'approche holistique du fitness pour vous aider à devenir un meilleur entraîneur et un meilleur athlète. Découvrez les dernières innovations, idées et tendances présentées par des experts dans le domaine du training.



Dans cet épisode, Ryan s'entretient avec Michael B Jordan, l'un des acteurs les plus athlétiques d'Hollywood. Ce grand sportif ne se rend pas à la salle de sport que pour satisfaire les besoins d'un film. Avec l'aide de son coach personnel, Corey Calliet, il a fait du training un véritable mode de vie. Michael et Corey évoquent avec nous leur programme de préparation pour les tournages, la force de leur amitié et cette volonté farouche qui les poussent sans cesse à s'améliorer.