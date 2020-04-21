Optimiser votre temps et vos résultats avec le HIT

Ce n'est pas un hasard si le HIT fait partie intégrante de mon programme d'entraînement : il permet d'obtenir des résultats impressionnants en peu de temps. Le HIT est non seulement efficace, mais il peut être réalisé n'importe où, sans équipement.

Ajouter des entraînements HIT à votre routine deux fois par semaine suffira à générer une transformation tout en vous protégeant de l'épuisement. Ce type d'exercice maintient le métabolisme élevé après l'effort, ce qui vous permettra de continuer à brûler des calories des heures après votre entraînement. Le HIT est un excellent moyen d'améliorer votre endurance cardio, de renforcer l'ensemble de votre corps, d'augmenter votre masse musculaire maigre et de brûler les graisses.