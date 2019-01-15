Nike lance la Adapt BB, une chaussure de basket performance à laçage automatique

Nike lance la Adapt BB, une chaussure de basket à laçage automatique
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Le confort ultime. Une chaussure qui s'adapte à la forme de ton pied, en temps réel.
Publication du contenu d'origine : 15 janvier 2019
Ce qu'il faut savoir :
- Quand tu mets la Nike Adapt BB, un moteur et un système d'engrenage personnalisés détectent l'espace autour de ton pied et ajustent la chaussure à la perfection.
Pendant un match de basket, les pieds peuvent avoir tendance à gonfler. Résultat : tes chaussures pourtant ultra-confortables seront trop serrées au bout de quelques minutes. Trouver la « tenue parfaite », c'est un peu comme viser une cible en mouvement. C'est pourquoi les designers Nike ont créé une solution qui s'ajuste aux pieds des athlètes en temps réel.
(Contenu apparenté : Comment mesurer son pied pour connaître sa pointure)
Nos efforts pour perfectionner la tenue ont donné naissance à un certain nombre d'innovations dans l'histoire de Nike : Huarache, Flywire et Flyknit, pour n'en citer que quelques-unes. Sortie en 2016, la Nike HyperAdapt 1.0 a probablement été notre plus belle innovation vers une tenue ultra-personnalisée. C'était la première sneaker Nike polyvalente et haute performance à intégrer le laçage automatique. Une fois la chaussure au pied, le système se charge de resserrer automatiquement les lacets.
Lancé pour la première fois sur la sneaker de basket Nike Adapt BB, Nike Adapt est un système d'ajustement avancé qui pose les bases d'une tenue personnalisée. En associant un système de laçage automatique avancé, une app et des mises à jour du micrologiciel régulières, la chaussure haute performance assure une tenue impeccable au fil du match.
« Ce n'est pas un hasard si nous avons d'abord choisi le basket pour Nike Adapt : c'est un sport dans lequel les chaussures sont fortement sollicitées », explique Eric Avar, Vice-président de Nike et directeur artistique de l'innovation.
« Pendant un match de basket, les pieds des athlètes changent. Pour nous, la possibilité d'ajuster rapidement la chaussure, en la desserrant pour favoriser la circulation sanguine, puis en la resserrant pour de meilleures performances, va améliorer l'expérience des athlètes. »
Fonctionnement de la chaussure
Quand on enfile la Nike Adapt BB, le moteur et le système d'engrenage personnalisés détectent l'espace autour du pied et ajustent parfaitement la chaussure. Ensuite, dès que l'athlète commence à bouger, la technologie FitAdapt entre en action. Il est possible d'entrer des paramètres d'ajustement capables de varier selon les moments du match par contact manuel ou en utilisant l'app Nike Adapt sur smartphone.
En plus, on peut recevoir les dernières mises à jour du micrologiciel pour la technologie FitAdapt. Résultat : un ajustement toujours plus précis. Prenons l'exemple d'un temps mort : les athlètes peuvent desserrer la sneaker, puis la resserrer quand le match reprend.
De nouveaux services numériques accompagnés de fonctionnalités sortiront au fil du temps. Les fans de basket vont donc pouvoir continuer à ajuster leurs préférences pour toutes les phases du match, de l'échauffement à la récupération, en passant par la mi-temps.
Mise à l'épreuve
Tout comme pour la HyperAdapt 1.0, nous avons soumis la Nike Adapt BB à une batterie de tests : résistance aux impacts et aux températures extrêmes, durée de vie sur des dizaines de milliers de cycles ou encore étanchéité, pour simuler la transpiration des pieds.
Après cette série de tests, l'équipe de design Nike a cherché l'approbation ultime : celle des athlètes pros. Pour ce faire, les designers Nike ont invité des stars de la NBA comme Jayson Tatum, ailier des Celtics de Boston, à venir tester la chaussure au siège mondial de Nike.
Après une période de tests complets à base d'entraînements et de matchs, les athlètes nous ont donné leur précieux avis sur la chaussure. Celui-ci s'avère crucial pour de futures innovations.
« C'est un grand honneur de porter cette chaussure avant tout le monde et d'être choisi pour représenter le futur de Nike Basketball, confie Jayson Tatum. L'app permet d'enfiler la chaussure et d'appuyer sur le bouton, de changer les couleurs, de voir le pourcentage de batterie restante… c'est vraiment cool. »
Et après ?
L'app numérique et les mises à jour optionnelles du micrologiciel font de la Nike Adapt BB le premier produit Nike haute performance en constante amélioration. Après avoir été perfectionné pour apporter la meilleure qualité d'ajustement en basket, le système FitAdapt sera étendu. Nous l'appliquerons à d'autres produits sport et lifestyle, qui ont chacun des besoins de tenue uniques et des environnements différents.
Date de sortie : la technologie FitAdapt sera disponible sur la Nike Adapt BB début février 2019.