Ne restez plus assis aussi longtemps

Presque toutes les personnes avec lesquelles je travaille, des sportifs amateurs aux athlètes professionnels, rencontrent des problèmes de fessiers et de hanches, car elles passent trop de temps assises. Rappelez-vous comment est structuré notre corps, et quelle a été son utilité pendant des milliers d'années : passer sa journée en mouvement à chercher de la nourriture. Aujourd'hui, nous passons encore plus de temps assis que la normale. Inutile de préciser que ce changement est la source de troubles corporels.



La meilleure chose que vous pouvez faire pour contrebalancer le temps passé en position assise, c'est augmenter votre mobilité au niveau des zones touchées en travaillant leur souplesse. Pour cela, vous pouvez réaliser chaque soir cette série d'étirements pendant 20 minutes.