Mon jardin : donner un but à sa vie en mer

À la fin de chaque course, Chris et son équipage mangent et reviennent à la plage pour se détendre. Si le cœur leur en dit, ils partent faire de la chasse sous-marine ou du snorkeling. Ou bien, ils s'arrêtent dans la cour du Pantime Steel, une boutique de steel-drum. Chris joue de cet instrument depuis qu'il est enfant. « J'écoutais des morceaux de steel-drum tout le temps, jusqu'au jour où j'ai eu l'âge de rejoindre un groupe, et je n'ai jamais arrêté depuis, se souvient-il. C'est très proche de la navigation, explique le jeune homme. Tout est une question de rythme : il faut maintenir un flux régulier dans le mouvement et être en harmonie avec les éléments qui nous entourent ». Une émotion qu'il ne cessera jamais de poursuivre.



Pour obtenir de bonnes performances, il est essentiel que Chris dorme suffisamment. Étant donné qu'il se lève à six heures, il se couche tôt. Selon lui, c'est cette discipline rigoureuse qui lui a permis d'aller aussi loin dans le monde de la voile, ainsi que son amour de la nature. « Sentir le vent s'engouffrer dans les voiles, générer ce déplacement sur l'eau… Le bateau est animé par la force de la nature, et il vous emporte pour une expédition incroyable. C'est pour ça que je fais de la voile. »