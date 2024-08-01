B-girl India : Lettre à ma future moi

Une lettre à ma future moi
Épisode 1 : B-Girl India
Chère India du futur, 🫶
J'espère que tu vas bien !
J'ai tellement de questions à te poser. Je ne sais même pas par où commencer.
Déjà, question majeure… Ça fait quoi de représenter les Pays-Bas ?! Est-ce qu'on a kiffé chaque instant ?
Est-ce qu'on fait plein de voyages, comme on l'a toujours rêvé ? Tu te prépares peut-être pour une compétition de breakdance dans un lieu incroyable…
Je ne sais pas où tu es actuellement, ni pour quelle raison tu y es. Mais une chose est sûre : toute la famille et les potes sont là, juste à côté (ou alors, ils viennent de t'envoyer un message sur Insta).
Le breaking, c'est notre passion, mais il n'y pas que ça dans la vie. Et ça, c'est tellement cool ! Être moi-même et être là pour les personnes que j'aime a toujours été une priorité. Et ça ne risque pas de changer.
Je sais… La vie peut être compliquée. Trop de boulot, pas assez de temps pour s'entraîner, la déception suite à une défaite… Parfois, ça fait beaucoup à encaisser.
Je ne sais pas si tu auras besoin d'entendre ça, mais juste au cas où : tu vas y arriver !
On a déjà surmonté tellement d'obstacles, et chacun d'eux nous a appris quelque chose. Chaque défaite nous a poussées à nous surpasser : après (d'intenses) moments de tristesse, on arrive toujours à rebondir et à frapper encore plus fort.
Je sais… La vie peut être compliquée. Trop de boulot, pas assez de temps pour s'entraîner, la déception suite à une défaite… Parfois, ça fait beaucoup à encaisser.
Je ne sais pas si tu auras besoin d'entendre ça, mais juste au cas où : tu vas y arriver !
On a déjà surmonté tellement d'obstacles, et chacun d'eux nous a appris quelque chose. Chaque défaite nous a poussées à nous surpasser : après (d'intenses) moments de tristesse, on arrive toujours à rebondir et à frapper encore plus fort.
N'oublie jamais : le fait de gagner n'est qu'une partie de la victoire. Fixe-toi un objectif ambitieux et profite de chaque moment pour l'atteindre. Célèbre chaque progrès, même le plus infime. Le plus important dans tout ça, c'est de s'amuser. Alors continue, car c'est ça qui nous rend heureuses. ❤️
Vise la victoire sans te comparer aux autres. C'est ça, la clé du succès.
J'ai hâte de voir ce qu'on va accomplir.
Ta jeune toi,
B-Girl India