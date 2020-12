Existe-t-il des aliments réconfortants sains ?

1. Découvrez ce que c'est vraiment que de se sentir bien.

Le vrai réconfort correspond davantage à votre état d'esprit après-coup et non pendant que vous mangez, explique le Dr Krista Scott-Dixon, directrice du programme de Precision Nutrition. « Vous devriez ressentir une certaine sérénité et une vivacité durable et maîtrisée, et non une torpeur temporaire (le fameux "coma alimentaire") ou une surexcitation », ajoute-t-elle. Vous devez retrouver la sensation d'être assis un dimanche matin sur votre balcon avec une tasse de café dans les mains : ni léthargique, ni agité.



Pour trouver les aliments qui vous apportent vraiment une sensation de bien-être, écoutez votre corps immédiatement après avoir mangé, une heure après (lorsque votre corps a commencé à digérer), le lendemain matin et même durant les jours qui suivent, conseille Krista Scott-Dixon. La sensation d'avoir trop mangé et le gonflement de l'estomac peuvent être instantanés, mais d'autres signaux d'alarme, comme un ballonnement, des troubles gastro-intestinaux ou une fatigue, peuvent mettre 12 à 24 heures à apparaître, explique-t-elle. Cela indique que vous devez supprimer cet aliment « réconfortant » de vos habitudes.



2. Tenez-vous en aux aliments riches à différents niveaux.

Au lieu de choisir des friandises riches en matières grasses saturées ou en acides gras trans, en calories vides ou en sucre ajouté, optez pour des aliments ayant un meilleur profil nutritionnel. Par exemple, troquez le beurre contre de l'avocat, qui contient des graisses plus saines tout en apportant la même onctuosité. Ou essayez un « fromage » riche en antioxydants à base d'amandes et de noix de cajou, préconise Kristin Olenik. Et préférez le plus possible les fruits (comme les fruits rouges et les dates) au sucre raffiné. Les aliments non transformés, riches en nutriments (fruits, légumes, céréales complètes, etc.) peuvent non seulement vous aider à vous sentir bien physiquement, mais ils peuvent aussi vous réconforter psychologiquement, ajoute-t-elle.



3. Écoutez vos intestins.

Les experts appellent cela le lien cerveau-intestins : les bactéries présentes dans votre appareil digestif (vos intestins) envoient des signaux à votre système nerveux central. Des recherches suggèrent que c'est la raison pour laquelle le fait de manger des aliments pas très sains peut dérégler votre équilibre bactérien, vous rendant plus stressé ou triste que d'habitude. À l'inverse, manger des aliments favorisant les bonnes bactéries dans vos intestins, comme les céréales complètes et les lentilles riches en fibres, les matières grasses riches en oméga 3 (noix ou graines de lin et de chia), ainsi que les produits fermentés (kéfir, choucroute ou kimchi), peut profiter à votre corps et à votre esprit, explique la coach bien-être. C'est parce que ce type d'alimentation, potentiellement associée à la prise quotidienne de probiotiques, est susceptible de contribuer à l'équilibre bactérien dans vos intestins. Vous êtes ainsi plus enclin à vous sentir bien mentalement et physiquement, explique-t-elle.