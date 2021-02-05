Le sport, les filles et la puberté

Les filles et la puberté dans le sport

Voyons les choses en face, la puberté est une période plutôt perturbante. Étape normale de la croissance, elle correspond à une phase de changements émotionnels et physiques qui peuvent entraîner un sentiment de vulnérabilité et d'insécurité chez de nombreux adolescents, et plus particulièrement chez les jeunes filles. Nous avons collaboré avec Women in Sport, une association britannique qui s'efforce de donner à chaque femme et à chaque fille la possibilité de faire du sport. Selon cette organisation, la puberté est une période cruciale pour apprendre aux filles à considérer l'activité physique comme un moment amusant, gratifiant et bon pour la santé. L'association fondée en 1984 a réalisé de nombreuses études sur la question, et a démontré à de nombreuses reprises que les « filles passent à côté des bienfaits du sport tout au long de leur vie ». Nous nous donnons le défi de changer ensemble cet état de fait.





Les filles ne devraient pas se priver d'une vie active en raison de la puberté et des cycles menstruels. Mais avec son corollaire de bouleversements (cycles menstruels, développement de la poitrine, odeurs corporelles, croissance des poils, etc.), la puberté est une période difficile à passer. Tous ces phénomènes peuvent affecter l'estime personnelle des filles, leur motivation et leur capacité à aimer le sport.



Les recherches menées par Women in Sport le montrent parfaitement. Une vaste majorité des 2,1 millions de filles de 11 à 16 ans au Royaume-Uni (1) passent à côté des bienfaits du sport. Parmi les adolescentes britanniques, 34 % avouent ne pas apprécier les cours d'éducation physique et sportive, car elles n'aiment pas qu'on les regarde, et 35 % n'y participent pas par manque de confiance en elles (2). On constate toutefois un début de changement sur ces questions, et c'est une excellente nouvelle. La suite de cet article vous donnera des clés pour aider la nouvelle génération de jeunes filles.



Les programmes Made to Play de Nike encouragent les filles à affirmer leur domination sur le monde du sport. Axés sur la valorisation des enfants de tout niveau, ces programmes reposant sur le sport offrent la possibilité à 17 millions d'enfants de se dépenser, pour les aider à être en meilleure santé, à se sentir plus heureux et à s'épanouir dans la vie.



Sur les terrains de sport scolaires, la transpiration, la pilosité, la peur des fuites et le sentiment de ne pas être à la hauteur peuvent susciter les moqueries d'autres élèves. Cette angoisse due aux critiques et à la compétition peut nuire à la confiance en soi des jeunes filles, et avoir une incidence négative sur leur capacité à faire du sport.



Women in Sport souligne que les filles sont moins enclines à pratiquer des sports collectifs. En effet, 48 % des jeunes filles de 13 à 16 ans pratiquent un sport collectif au moins une fois par semaine, là où ce ratio atteint 68 % chez les garçons (3). L'adolescence est une période cruciale, car c'est à ce moment-là que le plus de filles abandonnent le sport et les activités physiques. Chez les filles âgées de 12 à 14 ans, 42 % déclarent éviter toute activité sportive lorsqu'elles ont leurs règles (4). Ce comportement s'ancre dans leurs habitudes, et devient difficile à modifier passée l'adolescence.

