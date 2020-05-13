La puissance d'une playlist pleine d'énergie

La musique possède un incroyable pouvoir de motivation : parfois, elle peut complètement transformer votre état d'esprit. Dans cet article, la coach Nike Kirsty Godso partage avec nous ses conseils pour choisir les meilleurs morceaux pour se motiver, et nous indique où en trouver davantage.



L'exercice et la musique vont de pair depuis toujours. Il n'est donc pas surprenant qu'écouter vos musiques favorites vous aide à vous motiver pendant vos entraînements.



Mais j'aime aussi utiliser la musique pour me motiver avant même de commencer ma séance de sport. Si je suis de mauvaise humeur, fatiguée ou que je n'ai simplement pas envie de m'entraîner, écouter de la musique pendant quelques instants peut totalement changer le cours de ma journée.



Écouter du hip-hop suffit à dissiper ma mauvaise humeur ou ma paresse et à me mettre d'attaque.