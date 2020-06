Gardez un calepin sur votre table de chevet

Le sommeil, c'est un des sujets dont j'aime le plus parler, parce qu'il est essentiel. Mais beaucoup de personnes ont des problèmes de sommeil. La principale raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à s'endormir, c'est parce que leur esprit cogite quand ils vont au lit. Vous repensez peut-être à un échange que vous avez eu durant la journée ou vous passez en revue tout ce que vous ne devez pas oublier de faire le lendemain.



Gardez un bloc-notes sur votre table de chevet, et quand vous allez au lit, prenez quelques minutes pour noter tout ce que vous avez en tête. Notez si vous devez appeler le vétérinaire pour votre chien ou répondre à un e-mail pour le travail. Mettez tout par écrit, pour pouvoir arrêter de cogiter.



Pourquoi est-ce que ça marche ? Le fait de coucher sur du papier ce qui vous occupe l'esprit et de le sortir de votre tête vous permet d'entrer dans un état de repos. Le but est que votre système nerveux passe d'un état sympathique à un état parasympathique, ce qui correspond à un état de repos. Il est difficile d'atteindre le stade où vous arrivez à dormir si vous laissez votre cerveau tourner à un tel régime.



Alors ce soir, essayez de poser votre téléphone, de prendre un stylo et un bloc-notes et d'écrire tout ce qui vous occupe l'esprit. Vous vous endormirez plus vite et vous vous réveillerez en sachant exactement ce que vous avez à faire ce jour-là.