Air Jordan 20
Sortie de la version originale
(2005)
Designer
(TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Artefact d'origine
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris
(BLANC / NOIR – ROUGE)
Prix d'origine
(175 $)
Référence
(310455-101)
Air Jordan 20
Sortie de la version originale (2005)
Designer (TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (BLANC / NOIR – ROUGE)
Prix d'origine (175 $)
Référence (310455-101)
20 ans d'excellence
En 2005, après vingt ans dans l'univers de la chaussure, Michael Jordan et sa marque avaient accompli ce qu'aucune autre marque n'avait réussi auparavant. En travaillant ensemble, ils ont créé un héritage durable qui a inspiré des millions d'athlètes dans le monde et a redéfini les normes de l'excellence. Une réussite d'une telle ampleur méritait bien une chaussure spéciale, non ? Michael Jordan s'est donc naturellement tourné vers son acolyte légendaire, Tinker Hatfield, pour commémorer deux décennies de transformation. De quoi raviver ce partenariat révolutionnaire dans le monde de la sneaker moderne.
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Digne de la légende
Pour célébrer le 20e anniversaire, Tinker a raconté l'histoire de la vie de Michael Jordan à travers son design. Plus de 200 icônes ont été intégrées à l'empeigne pour retracer le parcours de la légende, de son enfance à son immense carrière. Sur le côté de la chaussure, 69 encoches font écho au record de points de Michael Jordan inscrits dans un seul match. Tinker a travaillé dur pour créer une chaussure qui raconte l'histoire de Michael Jordan, et la AJ 20 relève ce défi avec brio.