Pour célébrer le 20e anniversaire, Tinker a raconté l'histoire de la vie de Michael Jordan à travers son design. Plus de 200 icônes ont été intégrées à l'empeigne pour retracer le parcours de la légende, de son enfance à son immense carrière. Sur le côté de la chaussure, 69 encoches font écho au record de points de Michael Jordan inscrits dans un seul match. Tinker a travaillé dur pour créer une chaussure qui raconte l'histoire de Michael Jordan, et la AJ 20 relève ce défi avec brio.