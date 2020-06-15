Faire preuve de clarté avec ses enfants

Entraîner les enfants avec clarté
Coaching
Par Nike Training
Donnez des consignes claires et concises pour laisser plus de temps de jeu aux enfants.
Apprenez à maintenir l'attention des enfants lors de vos activités en donnant des consignes concises et pertinentes. Vous gagnerez ainsi sur tous les tableaux : la séance sera plus amusante pour eux et moins compliquée pour vous.
Lorsque les enfants passent beaucoup de temps à la maison, ils peuvent devenir agités et avoir besoin de dépenser leur trop-plein d'énergie. Pour vous aider à garder vos enfants actifs, découvrez les 6 principes du coaching.
Cette semaine, nous abordons le principe « Clair et concis » avec Elaisa Bonorden, coach des Nike Girl Night Sessions au Skatehalle de Berlin.
La connaissance est cruciale
Au Skatehalle, Elaisa inculque les rudiments du skateboard aux enfants depuis plusieurs années, et voici l'approche qu'elle prône : « Essayez vous-même pour vous faire une idée du niveau de difficulté. Cela vous donnera une meilleure compréhension de ce que les enfants doivent apprendre pendant la séance et des difficultés qu'ils pourront rencontrer.
Mieux vous connaîtrez le sport que vos enfants pratiquent, plus vous pourrez leur donner des consignes claires, ajoute-t-elle. Alors préparez bien votre séance d'entraînement avant de commencer. »
Une séance brève et efficace
« Les enfants ont vraiment beaucoup d'énergie », rappelle Elaisa. Il ne faut donc pas les laisser trop longtemps sans bouger. Essayez de passer moins de 20 % de la séance en explications afin que les enfants soient actifs un maximum de temps. Veillez tout de même à garder suffisamment de temps pour communiquer de manière claire.
Faites le point pour demander aux enfants comment ils s'en sortent sur une échelle de 1 à 5, ce qui vous permettra de faire des ajustements en cours de séance. Selon Elaisa, les enfants réagissent également bien quand on « célèbre chaque petite victoire ».
Et voilà ! Si avez trouvé les 6 principes du coaching utiles, découvrez d'autres conseils pour vous aider, vous et votre famille, à rester au top.