QJP : faire du sport pendant les règles

Les effets de la natation, du yoga et de l'excès d'exercice physique sur vos règles
Bienvenue dans la rubrique Questions Jamais Posées, où nous répondons aux questions que vous n'avez jamais osé poser sur l'entraînement et votre cycle menstruel.
Il est naturel de se poser des questions sur ce que l'on peut faire ou non pendant ses règles, et sur la manière dont les parents peuvent aider leurs enfants face à ce genre de questions. Nous vous donnons les réponses ci-dessous.
1) Est-ce que je peux réaliser des postures inversées pendant mes règles ?
2) Est-ce que je peux nager pendant mes règles ?
3) Est-ce que mes règles peuvent disparaître si je fais trop de sport ?
1. Les postures de yoga inversées pendant mes règles : possible ou pas possible ?
Se mettre la tête en bas quand on a ses règles, possible ou pas ? Telle est la question que se posent les yogis. Pour que les choses soient claires, les postures inversées sont des postures où l'utérus est complètement retourné, comme le poirier, la posture de la chandelle, la posture de la charrue et la posture de la roue. Rentrons dans le vif du sujet.
Possible ou non ?
Vous avez peut-être entendu votre professeur de yoga dire à la classe : « Prenez la posture de l'enfant si vous avez vos règles », car nombre de yogis pensent que réaliser des postures inversées pendant les menstruations inverse le flux naturel. En effet, les menstruations sont considérées comme apana dans le yoga (apana signifie que le flux d'énergie de votre corps se déplace vers le bas), elles constituent un moyen naturel de désintoxiquer le corps.
Alors, faut-il les éviter ? D'un point de vue physiologique, les postures inversées ne posent aucun problème. Rien ne prouve qu'il faille éviter d'en pratiquer lorsque vous avez vos règles. Le sang menstruel est libéré par les contractions utérines, donc le fait de se mettre la tête en bas n'interrompra pas votre flux ou ne modifiera pas sa circulation.
Mais vous devriez tout de même y aller doucement. Comme toujours, faites ce qui est bon pour votre corps. Les cycles menstruels varient d'une femme à une autre et même d'un mois sur l'autre. Il n'existe donc pas de réponse unique vous indiquant si vous devriez ou non pratiquer des postures inversées. Certaines peuvent ressentir des étourdissements, et les postures inversées peuvent s'avérer inconfortables. En cas de doute, modifiez-les ou évitez-les et profitez du temps supplémentaire passé dans la posture de l'enfant. Que représentent quelques jours dans le mois sans postures inversées de toute façon ?
2. Est-ce que je peux nager quand j'ai mes règles ?
Oui. Bien sûr. Allez-y. Jetez-vous à l'eau. Voyons ensemble pourquoi c'est possible.
Vos craintes sont légitimes
Nous comprenons que le fait de nager lorsque vous avez vos règles vous fasse peur. En cas de flux abondant, il est légitime d'avoir peur des fuites. Mais vous n'avez pas besoin d'arrêter de vous baigner dans une piscine, un lac ou dans la mer quand vous avez vos règles. Détendez-vous : dans le pire des cas où du sang fuirait dans l'eau, le sang se diluerait rapidement ou serait vite neutralisé par les traitements chimiques utilisés dans les piscines. C'est rassurant à savoir, non ? Comme si rien ne s'était passé ! Même si vos règles ne s'arrêtent pas lorsque vous nagez, cette sensation de légèreté et d'étirement de votre corps que vous ressentez à chaque longueur est agréable pour atténuer les douleurs menstruelles.
La bonne protection hygiénique
Tampons, coupes menstruelles, culottes menstruelles ou encore serviettes hygiéniques : quelle que soit la protection que vous utilisez, vous devez avoir confiance en elle et avoir la certitude qu'elle fera l'affaire lorsque vous nagerez. Alors si vous utilisez généralement des tampons, il vaut mieux opter pour un modèle ultra-absorbant, car toute cette eau réduira sa capacité à absorber votre flux. Nous vous conseillons également de changer votre tampon une fois que vous aurez fini de nager.
Si vous préférez porter une coupe menstruelle, nous vous conseillons de la laver et de la remettre en place avant d'entrer dans l'eau. Les coupes fonctionnent aussi bien que les tampons et restent en place lorsque vous nagez. Bonne nouvelle pour les fans de culottes menstruelles : certaines marques ont également conçu des culottes menstruelles à porter en dessous de votre maillot de bain. Et pour finir, si vous êtes plutôt du genre à porter des serviettes hygiéniques, vous devrez trouver une autre protection hygiénique, car les serviettes ne sont pas conçues pour être portées dans l'eau.
3. Est-ce que mes règles peuvent s'arrêter si je fais trop de sport ?
Vous avez probablement entendu parler d'une personne dont les règles se sont arrêtées à cause d'un excès d'exercice physique ? C'est quoi cette histoire ?
Quand votre flux disparaît
Il est faux de croire que la disparition des règles provient uniquement d'un excès d'exercice physique. Si vous mangez suffisamment pour maintenir l'intensité de votre entraînement, vous ne souffrirez pas de cette irrégularité. En fin de compte, elle est due à une disproportion entre la dépense et l'apport énergétiques.
La fréquence et le flux de vos règles peuvent donner des indices sur ce qui se passe dans votre corps. Si vous vous entraînez très dur et que vos cycles menstruels sont irréguliers, ou qu'ils s'arrêtent complètement, c'est peut-être parce que votre corps ne reçoit pas le carburant dont il a besoin.
En effet, si vous ne mangez pas assez ou pas assez tôt après l'entraînement, votre équilibre énergétique peut se dérégler. Les neurones peuvent alors s'éteindre et ne pas envoyer les signaux nécessaires à la production des hormones qui font fonctionner le système reproducteur, ce qui entraîne un dysfonctionnement du cycle menstruel et une aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles pendant trois mois consécutifs ou plus (ça rappelle un peu les cours de biologie, n'est-ce pas ?).
Faites le plein d'énergie
Manger régulièrement, ne jamais sauter un repas et consommer des aliments non transformés est le meilleur moyen d'éviter les baisses d'énergie. Pour des en-cas de choix, misez sur les oléagineux, les graines, les smoothies (riches en protéines et en bonnes graisses), les barres de céréales aux flocons d'avoine, les bananes, le houmous et les crudités. N'hésitez pas non plus à ajouter des céréales complètes, de la patate douce, des haricots et des lentilles à vos dîners. Et si vous vous entraînez tôt le matin, pourquoi ne pas faire le plein d'énergie avec du porridge et boire un smoothie nutritif après avoir transpiré ? Peu importe ce qui vous convient, souvenez-vous simplement que votre corps a besoin de reconstituer ces réserves d'énergie après une séance d'entraînement.