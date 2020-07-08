Huit étirements pour relâcher la pression avant de dormir

Des muscles détendus peuvent vous aider à mieux dormir. Je vais vous guider à travers cette routine d'étirement facile à faire pour vous aider à relâcher la pression avant de dormir.



Maintenez chaque étirement pendant au moins 30 secondes (de chaque côté).



Voici les exercices que nous allons faire :



01. Étirement des fléchisseurs des hanches à genou

Vous étirez ainsi les fléchisseurs des hanches, y compris votre psoas, un muscle important qui relie le bas du dos au haut de la jambe.