Huit étirements pour relâcher la pression avant de dormir

Relâcher la pression avec des étirements avant de dormir
Coaching
Par Kirsty Godso
Relâchez les tensions de la journée pour passer une meilleure nuit.
Des muscles détendus peuvent vous aider à mieux dormir. Je vais vous guider à travers cette routine d'étirement facile à faire pour vous aider à relâcher la pression avant de dormir.
Maintenez chaque étirement pendant au moins 30 secondes (de chaque côté).
Voici les exercices que nous allons faire :
01. Étirement des fléchisseurs des hanches à genou
Vous étirez ainsi les fléchisseurs des hanches, y compris votre psoas, un muscle important qui relie le bas du dos au haut de la jambe.
02. Étirement 90/90
Cet exercice est parfait pour détendre les hanches si vos rotateurs de la hanche sont raides. C'est aussi une bonne alternative à la posture du pigeon.
03. Étirement en forme de chiffre 4 avec appui
Utilisez votre canapé, votre lit ou une chaise pour descendre et étirer les rotateurs de la hanche, à savoir le muscle piriforme.
04. Étirement du grand dorsal
Vous sentirez un étirement de vos omoplates et tout le long de votre grand dorsal, le plus grand muscle de votre dos.
05. Étirement des ischio-jambiers avec support
Utiliser un support peut vous aider à détendre vos ischio-jambiers s'ils sont raides.
06. Étirement en position de grenouille
Cet exercice permet d'étirer l'aine et les hanches.
07. Étirement du buste en position allongée
Si vous faites des pompes ou du rameur, si vous portez des sacs lourds ou si vous travaillez sur un ordinateur, cet étirement vous aidera à détendre les muscles du buste, de l'avant du corps, des épaules et des bras.
08. Posture de l'enfant
Finissez avec cette posture relaxante en vous connectant à votre respiration.
Maintenant, vous êtes prêt à passer une bonne nuit !