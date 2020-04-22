Apprendre à définir de petits objectifs

Nous nous sommes tous déjà fixé des objectifs : c'est la partie la plus facile, parce qu'avoir de grands rêves est quelque chose de réellement amusant. Agir concrètement pour les réaliser ? C'est bien plus difficile.

Mon conseil est de prendre votre objectif global et de le décomposer en petits objectifs, plus spécifiques et réalisables.

Par exemple, certains de mes clients ont pour objectif de « retrouver la forme ». Voilà un super objectif global. Mais il est facile de toujours remettre au lendemain le premier pas si vous n'avez fixé aucune échéance ni aucun moyen quantitatif permettant de mesurer la réalisation de cet objectif.

C'est pourquoi je demande à mes clients de creuser pour gagner en précision. « Je veux retrouver la forme, alors je vais commencer à faire du sport. » Très bien, voilà qui est déjà mieux, mais ce n'est pas encore suffisamment précis.