Apprendre à définir de petits objectifs
Coaching et nutrition
par Betina Gozo
Comment transformer vos grands rêves en tâches concrètes et réalisables.
Nous nous sommes tous déjà fixé des objectifs : c'est la partie la plus facile, parce qu'avoir de grands rêves est quelque chose de réellement amusant. Agir concrètement pour les réaliser ? C'est bien plus difficile.
Mon conseil est de prendre votre objectif global et de le décomposer en petits objectifs, plus spécifiques et réalisables.
Par exemple, certains de mes clients ont pour objectif de « retrouver la forme ». Voilà un super objectif global. Mais il est facile de toujours remettre au lendemain le premier pas si vous n'avez fixé aucune échéance ni aucun moyen quantitatif permettant de mesurer la réalisation de cet objectif.
C'est pourquoi je demande à mes clients de creuser pour gagner en précision. « Je veux retrouver la forme, alors je vais commencer à faire du sport. » Très bien, voilà qui est déjà mieux, mais ce n'est pas encore suffisamment précis.
« Lorsque vous décomposez votre objectif global, quel est le plus petit objectif que vous pouvez trouver ? »
Betina Gozo
« Je veux retrouver la forme, alors je vais commencer à faire trois entraînements par semaine le mois prochain. » Bingo ! Vous voilà cette fois avec un objectif atteignable.
Votre objectif est peut-être de « manger plus sainement ». Formulé de cette manière, il est tellement vague qu'il en a presque l'air trop ambitieux.
Quelles sont les choses concrètes que vous pourriez réaliser pour atteindre cet objectif global ? Transformez-les en tout petits objectifs.
Dites plutôt : « Je ne vais pas boire de soda cette semaine ». Ou « Cette semaine, je vais remplacer mes sucreries du soir par un fruit ». Je vous garantis que si vous vous dites « Je ne peux pas manger de bonbons », vous allez être malheureux. C'est une restriction, pas un objectif. Reformulez votre phrase pour définir une action servant votre objectif global.
À force de remplir vos petits objectifs (faire du sport trois fois par semaine ou remplacer les bonbons par des fruits), vous obtiendrez des résultats spectaculaires à coup sûr.