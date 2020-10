De l'importance des heures de repas

Par exemple, il vous arrive peut-être de ne pas prendre un vrai repas le midi et de vous contenter d'en-cas, ou d'oublier de vous alimenter lorsque vous êtes occupé, pour finir par manger compulsivement tout ce qui vous tombe sous la main. Peut-être que vous mangez correctement toute la semaine, et que vous vous laissez complètement aller le samedi. Ou bien vous restez scotché devant des séries jusqu'à 2 heures du matin, en mangeant machinalement devant l'écran.

Sauter des repas, trop manger ou prendre ses repas selon un horaire irrégulier a des répercussions énormes sur notre corps. Selon deux études publiées dans la revue Proceedings of the Nutrition Society, les personnes qui mangent de façon aléatoire présentent un IMC et une pression artérielle plus élevés que celles qui s'alimentent à des heures régulières et prévisibles. Les comportements alimentaires instables dérèglent l'hormone en charge de la régulation de l'appétit, la ghréline. Au lieu de nous inciter naturellement à manger lorsque notre corps a besoin d'énergie, la ghréline essaye de réguler les effets de nos festins ou de nos diètes. Dès lors, nous ne sommes plus capables de savoir quand nous avons réellement faim, ce qui nous conduit à sauter plus de repas ou à manger de manière encore plus compulsive.

Brian St. Pierre a observé ce qui se passe lorsque ses clients sautent leur petit-déjeuner ou même leur déjeuner habituels. « À ce moment-là, on peut parler de rage alimentaire : vous mangez tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez à disposition. Comme vous avez attendu trop longtemps, vous n'arrêtez plus de manger, jusqu'à vous sentir totalement repu ». (Il convient de noter que ce schéma est différent d'un schéma d'alimentation ciblée et limitée dans le temps, suivant lequel vous réduisez l'intervalle de temps entre le début et la fin d'un repas. Si le premier est incontrôlé et vous plonge dans une spirale où vous avez tout le temps faim, le second est intentionnel et cohérent).

Le grand huit de la ghréline peut avoir d'autres effets néfastes en cascade sur la santé, selon les chercheurs britanniques qui ont mené de récentes études sur le sujet. Si votre sécrétion de ghréline est perturbée, cela affecte tout votre rythme circadien, le cycle naturel qui contrôle votre digestion et la capacité de votre corps à métaboliser les aliments ainsi qu'à réguler le sucre et le cholestérol.