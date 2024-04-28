Trouve ton style

« Les superpositions, c'est la vie ! Par exemple, je mets un jean ample et un crop top qui laisse apparaître le col de ma chemise. »



Joue la carte de la superposition et libère ta créativité. Tu verras qu'avec un même haut (ou une jupe, un pantalon ou autre), les possibilités sont infinies.



Sophie nous a confié : « J'adore le style sportif de la Air Max Dn. ». Elle porte un haut à col sous un t-shirt large. Ou encore une cravate assortie à ses chaussures. Et c'est tout. Pas besoin de plus.