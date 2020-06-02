Commencez à atteindre vos objectifs

Comment commencer à atteindre vos objectifs
État d'esprit
Par Nike Training
Accédez aux informations qui vous permettront d'atteindre vos objectifs bien-être.
Vous avez défini vos objectifs, suivez maintenant les conseils simples de Ryan Flaherty, directeur senior des performances chez Nike, pour vous aider à conserver ces habitudes saines sur le long terme.
Vous vous êtes promis de vous entraîner régulièrement, de manger plus sainement, de dormir plus. Mais comment mettre en œuvre ces bonnes résolutions ? Selon Ryan Flaherty, directeur senior des performances chez Nike, pour mettre en pratique vos objectifs, vous devez les transformer en habitudes en leur accordant une place spécifique dans votre routine quotidienne. Inscrivez ces habitudes (comme faire du yoga ou préparer vos repas) dans votre emploi du temps, comme vous le feriez avec un rendez-vous chez le médecin ou une réunion de travail.
Plus vous ajoutez de détails, plus vous aurez de chances de vous y tenir. Indiquez précisément ce que vous souhaitez accomplir et faites de cette action une habitude régulière : par exemple, planifiez un run en plein air de 5 km tous les lundis à midi ou allez faire le marché pour acheter des produits frais tous les dimanches matin.
« Mettez en pratique vos objectifs en les transformant en habitudes : accordez-leur une place spécifique dans votre routine quotidienne. »
Ryan Flaherty, directeur senior des performances chez Nike
Ça a l'air simple comme ça, mais le changement sera radical. En prévoyant les actions que vous souhaitez accomplir, vous devenez maître de votre temps et mettez en place de nouvelles habitudes qui vous permettront de réaliser tous vos objectifs.
Intégrez de nouvelles habitudes à vos habitudes existantes
Pensez à toutes ces habitudes quotidiennes auxquelles vous ne réfléchissez plus : se brosser les dents, repérer une émission à regarder le soir. Maintenant, imaginez qu'à chaque fois que vous adoptez l’un de ces comportements bien enracinés, vous y ajoutez une action saine que vous souhaitez transformer en habitude.
Vous avez envie de vous entraîner régulièrement ? Chaque fois que vous vous brossez les dents, faites des squats. Vous vous êtes promis de travailler sur votre mobilité ? Utilisez un rouleau de massange pendant que vous regardez la télévision. Le fait d'associer un nouveau comportement à un comportement existant vous permet d'y repenser régulièrement, et de manière automatique. Cette méthode éprouvée vous permettra de faire durer vos objectifs sur le long terme.