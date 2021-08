Courtside à Castel Volturno, en Italie

Soudain, le vacarme fait irruption. Un groupe de gamins jaillit d'une camionnette garée non loin et s'approche du terrain. Ce sont les membres de Tam Tam, l'académie de basketball locale. Indifférents aux caprices de la météo, les jeunes joueurs s'entraînent avec assiduité sur ce terrain qu'ils considèrent désormais comme le leur. Depuis l'époque où Castel Volturno a été abandonné par ses habitants fortunés, le quartier a vu arriver en nombre des migrants déracinés, parmi lesquels de nombreux Nigérians. Ces derniers ont trouvé refuge où ils le pouvaient, parfois même à l'intérieur des structures délabrées dont la ville abonde. Créé par Massimo Antonelli, un résident local qui se charge aussi de coacher les joueurs, cet organisme à but non lucratif vise à apporter une structure positive et des perspectives de croissance et d'évolution aux enfants issus de la communauté immigrée. Plus simplement, le terrain offre également un cadre d'exception pour jouer au basketball. « J'aime jouer ici car on entend le bruit des vagues, explique Cinzia Orobor, 12 ans. L'air est plus pur ici, au bord de la mer. »