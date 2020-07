La parfaite flexion des biceps

Les muscles sollicités

Comme le nom de l'entraînement l'indique, vos biceps, ces muscles qui se divisent en deux chefs le long de la partie supérieure avant de votre bras, sont à l'honneur. Ils sont donc formés d'un chef long et d'un chef court qui aident votre épaules et vos coudes à lever des charges. Ce sont les muscles les plus proéminents de votre bras. Mais les flexions des biceps mobilisent également le muscle brachial, ou chef médial, et le muscle brachio-radial, qui rejoint l'avant-bras et permet de le faire pivoter et de plier le coude.



Si les flexions sont conçues pour stimuler spécifiquement vos biceps, vos muscles font partie d'un même système et travaillent donc ensemble, et parfois en opposition. Chaque mouvement déclenche ainsi un effet domino sur les muscles environnants. Plus spécifiquement, lorsque le biceps se rétracte au moment du mouvement concentrique (lorsque vous soulevez le poids), votre triceps s'allonge pour accompagner cette contraction. Les deltoïdes antérieurs (les muscles ronds sur l'extérieur de vos épaules) se gainent pour créer un point d'ancrage solide et stable pour la flexion. Enfin, si vous réalisez le geste correctement, vous ne balancez pas vos bras pour prendre de l'élan, mais vous mobilisez plutôt votre ceinture abdominale.