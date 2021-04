Comment arrêter de se comparer aux autres à la salle de sport

Il est aussi possible qu'elle profite de la mise en pratique d'un nouvel entraînement, où l'on constate généralement des résultats rapides. Souviens-toi que lorsqu'on commence un nouveau programme, notre corps doit travailler vraiment dur pour suivre. Il brûle donc plus de calories et sollicite davantage les muscles, avant de finalement devenir plus efficace et de s'adapter à l'activité physique en question.



J'en ai moi-même fait l'expérience il n'y a pas si longtemps. J'ai eu un bébé récemment et j'essayais de revenir à mon poids idéal. Comme je n'avais pas accès à une salle de sport en raison des restrictions sanitaires, j'ai ressorti un vieux DVD de HIIT (et mon vieux lecteur DVD !). Je n'y avais pas touché depuis 15 ans… Le simple fait de m'entraîner différemment m'a permis de perdre beaucoup plus rapidement ces kilos en trop que si j'avais suivi ma routine habituelle.



Tu peux essayer quelque chose de nouveau et voir ce que ça donne. Mais ne fais cela que si ton programme d'entraînement ne te convient plus, car on dirait que tu as consacré beaucoup de temps et d'énergie à trouver ce qui fonctionnait pour toi. Tu sembles très disciplinée et bien informée. Nous avons tendance à être plus durs envers nous-mêmes que nous le devrions . Alors, ne laisse pas tout tomber si ce n'est pas exactement ce que tu veux. Ce n'est pas parce que tu ne ressembles pas à ton amie que tu as échoué.



Mais si tu estimes finalement que tu n'aimes pas ton entraînement, si tu as du mal à te motiver et que tu redoutes chaque répétition la majorité du temps, alors n'hésite pas : change tout de suite quelque chose ! Il est possible que ton ressentiment vienne en partie du fait que tu n'apprécies pas ton entraînement.



Quoi qu'il en soit, prends une minute pour réfléchir à ce qui te motive à faire du sport et à bien manger. Est-ce que tu fais de l'exercice pour avoir une certaine apparence ? Personnellement, ce n'est pas suffisant pour que je continue. Faire du sport est un élément essentiel de mon hygiène de vie. C'est un moyen pour moi d'évacuer le stress, de garder l'esprit vif, et je sais que cela peut m'aider à rester en bonne santé en vieillissant. C'est cet ensemble de raisons qui me motive à continuer et à rester centrée sur moi chaque jour.