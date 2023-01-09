낙천적 사고가 숙면에 미치는 영향

“행동 의학 저널”에 실린 한 연구에서, 3,500명 이상의 성인들을 대상으로 세상을 바라보는 관점에 대한 설문 조사를 실시해 수면에 대한 자가 평가를 진행했습니다. 연구원들은 그들이 얼마나 곯아떨어졌는지, 얼마나 많이 뒤척였는지, 그리고 얼마나 오랫동안 수면을 취했는지와 같은 요소들을 고려했을 때 낙관적인 경향이 높은 사람들은 휴식의 질이 비교적 높거나 매우 좋다는 것을 발견했습니다. 이는 이미 우리 모두가 알고 있는 사실과 일치합니다: 낙천적인 사람들은 어떤 상황에서든 더 나은 결과를 기대하고 얻는다는 것입니다.

그러나 연구팀은 연구 결과에 그 이상이 있다고 믿었습니다. 그들은 몇 가지 의문점이 들었습니다. 낙관적인 사람들은 삶을 더욱 긍정적으로 받아들이기 때문에 잠에 더욱 쉽게 드는 것이 아닐까? 아니면 충분한 휴식을 취하는 것이 사람들을 더 낙관적으로 만드는 것일까?

이를 알아내기 위해 연구팀은 5년 뒤 같은 그룹의 참가자들에게 실험을 반복해 줄 것을 요구했습니다. 그 결과, 이전에 낙관적 측면에서는 높은 점수를 받았지만 수면의 질에서는 낮은 점수를 받은 참가자들은 비관적인 사람들보다 수면이 개선되었다고 보고했습니다. 다시 말해서 관점은 그대로인데 수면의 질이 향상되었기 때문에, 연구원들은 낙천적인 관점이 평범한 수면을 달콤한 숙면으로 만드는 중요한 요소라는 결론을 내릴 수 있었습니다.