낙천적 사고가 숙면에 미치는 영향
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당신의 침실은 어둡고 시원합니다. 한 시간 동안 휴대폰을 보지도 않았습니다. 심지어 마지막으로 마신 커피 한 모금은 오전이었어요. 모든 걸 제대로 하고 있는데, 왜 바로 잠들지 못하는 걸까요? 답은 아마 당신의 머릿속에 있을지도 모릅니다.
머릿속에 있다는 말은, 바로 관점을 말하는 것입니다. 일반적으로 사람들은 아주 낙관적이거나 아주 비관적입니다. 새로운 연구는 이러한 경향이 의식적인 수준에서만 영향을 미치는 것이 아니라는 것을 시사합니다. 이는 당신이 얼마나 잠을 잘 자는지에도 큰 영향을 미칩니다.
“행동 의학 저널”에 실린 한 연구에서, 3,500명 이상의 성인들을 대상으로 세상을 바라보는 관점에 대한 설문 조사를 실시해 수면에 대한 자가 평가를 진행했습니다. 연구원들은 그들이 얼마나 곯아떨어졌는지, 얼마나 많이 뒤척였는지, 그리고 얼마나 오랫동안 수면을 취했는지와 같은 요소들을 고려했을 때 낙관적인 경향이 높은 사람들은 휴식의 질이 비교적 높거나 매우 좋다는 것을 발견했습니다. 이는 이미 우리 모두가 알고 있는 사실과 일치합니다: 낙천적인 사람들은 어떤 상황에서든 더 나은 결과를 기대하고 얻는다는 것입니다.
그러나 연구팀은 연구 결과에 그 이상이 있다고 믿었습니다. 그들은 몇 가지 의문점이 들었습니다. 낙관적인 사람들은 삶을 더욱 긍정적으로 받아들이기 때문에 잠에 더욱 쉽게 드는 것이 아닐까? 아니면 충분한 휴식을 취하는 것이 사람들을 더 낙관적으로 만드는 것일까?
이를 알아내기 위해 연구팀은 5년 뒤 같은 그룹의 참가자들에게 실험을 반복해 줄 것을 요구했습니다. 그 결과, 이전에 낙관적 측면에서는 높은 점수를 받았지만 수면의 질에서는 낮은 점수를 받은 참가자들은 비관적인 사람들보다 수면이 개선되었다고 보고했습니다. 다시 말해서 관점은 그대로인데 수면의 질이 향상되었기 때문에, 연구원들은 낙천적인 관점이 평범한 수면을 달콤한 숙면으로 만드는 중요한 요소라는 결론을 내릴 수 있었습니다.
물론, 충분히 휴식을 취하는 것은 분명 우리의 정신에 도움이 됩니다. 일리노이대학교 어바나-샴페인의 사회사 업무 부교수이자 연구 저자인 로잘바 헤르난데즈 박사는 그것이 양방향으로 작용한다고 말합니다. “잠을 많이 자면 잘수록 정서적 안정과 신체 건강에 도움이 될 것입니다.”
이러한 사이클에서는 마음가짐이 가장 중요합니다. 잠을 제대로 못 잔 것 같다고 해서 실제로 못 잔 것은 아닙니다. 헤르난데즈의 첫 번째 연구에서 사람들은 자신만의 기준으로 수면을 측정하며 점수를 매겼습니다. 하지만 두 번째 연구에서는 밤에 움직임을 측정하는 기계를 사용하여 참가자들이 실제로 자는 것을 지켜보았습니다. 그 결과, 사람들의 실제 수면의 질은 자신이 평가한 것과 정확히 일치하지 않았습니다. 연구원들은 스스로 잠을 못 잔다는 사람들이 실제로는 적당히 잠을 잔다는 것을 발견했습니다. 즉, 잠을 잘 못 잔다고 생각하는 비관주의자들은 실제로는 밤 내내 평화로운 수면을 취하고 있던 것일 수도 있다는 거죠.
이게 어떤 의미일까요? "자신이 잘 잤다고 생각하는 것이, 실제로 수면의 질보다 더 중요합니다." 라고 프로 선수들의 수면 전문 신경과 전문의 크리스토퍼 윈터는 말합니다. 자신이 잔 것보다 더 잘 잤다고 스스로를 훈련시키는 것은 우리 몸에 보다 잘 쉰 느낌을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 새벽 3시에서 6시 사이에 잠을 들었을 때 더 잘 수 있었던 시간보다 방해받지 않고 잠들 수 있었던 시간에 집중을 하는 것입니다. 말할 것도 없이 이러한 희망적인 관점은 낙관적인 사고방식을 강화시켜 당신의 미래의 수면에 도움을 줄 것입니다.
즉, 잠을 잘 못 잔다고 생각하는 비관주의자들은 실제로는 밤 내내 평화로운 수면을 취하고 있던 것일 수도 있다는 거죠.
출처: 로잘바 헤르난데스 박사, 일리노이대 어바나-샴페인 사회사업부 부교수
낙관적인 성격이 쉽게 바뀌지 않더라도 노력하면 얻을 수 있으니 안심하세요. 작은 행동도 우리를 긍정적으로 느끼게 할 수 있다고 헤르난데스는 말했습니다. 예를 들어, 오늘 일어난 좋은 일 세 가지를 아무리 작은 일이라도 적어보세요. 이는 마음을 진정시키고, 더 나은 수면 상태를 위한 마음가짐을 만들어준다고 연구는 시사합니다. 또는 친구나 가족 구성원에게 감사하는 문자를 보내 고마움에 집중하는 시간을 가져보세요. 그리고 자원봉사를 하거나 누군가를 도와줌으로써 선행을 베풀어보세요. 친절이 전염된다면 좋은 수면도 그렇지 않을까요? 만약 그렇지 않다면? 적어도 낙관적인 생각을 하고 있다는 것에 의미를 두는 거예요.