모든 러너에게 필요한 트레이닝 팁

좋아하는 노래를 싫어하게 만드는 가장 빠른 방법은 무엇일까요? 똑같은 노래를 계속해서, 끊임없이, 몇 번이고 반복해서 듣는 것이죠. 나이키 러닝 글로벌 헤드 코치 크리스 베넷(Chris Bennett)은 이 원리가 러닝에도 그대로 적용된다고 합니다.

“5K를 매일 똑같은 방법으로 달린다면 과연 즐거울까요?”라고 베넷은 묻습니다. “또다시 완주했다는 것 말고는 별다른 성취감이 없을 겁니다. 가능한 한 다양하게 달리세요. 그래야 러닝에 대한 흥미를 계속해서 이어갈 수 있습니다.” 또한, 공인 물리치료사이자 나이키 퍼포먼스 위원회 멤버인 데릭 사무엘 (Derek Samuel)에 따르면 재미뿐 아니라 더 잘 달리기 위해서도 변화는 필수라고 합니다.

사무엘은 “새로운 자극을 찾고 있다면 잔걸음으로 뛰는 것을 시도해보고 몸 상태가 더 나아지는지 지켜보세요.”라고 말합니다. “또는 좀 더 낮게 뛰면서 달리도록 해보세요. 머리가 위아래로 4~6cm 이상 움직이면 안 됩니다.” 이러한 조정만으로 몸이 더 가뿐해지고 더 자주 달리고 싶은 마음이 들 수 있다고 그는 말합니다.

무엇보다 러닝 루틴에 다양성을 부여하는 것은 근육과 정신에 도움이 된다고 나이키 스포츠 연구소의 인간 수행 과학자 브렛 커비(Brett Kirby) 박사는 말합니다. “매일 핫도그만 먹는다면 몸에 필요한 영양소가 고르게 공급되지 않을 겁니다. 몸에 다양한 연료를 공급해줘야 전반적으로 더 건강한 러너가 될 수 있어요.”