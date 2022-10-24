나를 위한 시간과 숙면의 균형 찾기

임상 심리학자, 행동 수면 치료 전문의, UCLA 의대 교수이며 Nike Performance Council 멤버인 제니퍼 마틴(Jennifer Martin) 박사에 의하면 우리는 대부분 지나치게 많은 일정을 소화하며 살아가고 있다고 합니다. 그리고 특히 혼자 살지 않는 경우, 사람들은 나만의 시간을 갖기 위해 종종 수면 시간을 희생한다고 말합니다. 코로나19 팬데믹 때문에 직장, 학교, 집의 경계가 그 어느 때보다도 희미해졌고, 늦은 밤만이 유일하게 여러분을 위한 시간일 테니까요. 여러분은 혼잣말로 ‘조금만 더’ (드라마 한 편만 더, 인터넷 1시간만 더)를 외칩니다. 아침 7시에 일어나야 하는데 정신을 차려보면 벌써 새벽 2시가 되었습니다.

“사람들은 졸리면 잘못된 결정을 내리곤 합니다”라고 마틴은 설명합니다. 그러고는 악순환이 시작됩니다. 더 늦게 잠들수록 다음날 더 피곤해지게 되고, 그게 습관이 될 수 있다고 말합니다.

7~9시간의 권장 수면을 취하지 않을 경우, 깨어 있는 동안 여러분의 사고와 정서에 끼치는 영향은 굳이 짚어드릴 필요도 없겠지만, 노파심에 한 번 더 말씀드릴게요.

“정신이 혼미해져서 집중력이 떨어지거나 기억력이 감소할 수 있습니다.”라고 수면 치료 전문의 키샤 설리번(Keisha Sullivan) 정골의학박사는 이야기합니다. 감정 변화가 심해지고 짜증이 늘어날 수도 있습니다. 신체적으로 수면 부족은 몸에 스트레스를 주고, 스트레스 호르몬인 코르티솔 분비가 많아지며, 이는 면역계를 약화시켜 질병에 걸릴 가능성이 높아진다고 설리번은 말합니다. 그리고 이것들은 단순히 단기적인 영향에 불과합니다.