완벽한 러닝을 완성하는 방법

올바른 러닝 자세에서 가장 중요한 것 중 하나는 바로 발의 착지입니다.

발을 자신의 앞으로 과도하게 내밀지 않도록 주의해야 한다고 미국 LA

본사 나이키 런 클럽의 블루 베나둠(Blue Benadum) 코치는 말합니다.

"우리는 이것을 오버스트라이드(Overstride)라고 합니다."

오버스트라이드는 취미로 달리는 러너들이 종종 범하는 실수라고

공인 전문 치료사이자 나이키 퍼포먼스 위원회의 멤버인 데릭 사무엘

(Derek Samuel)은 말합니다. "프로 러너들을 보면 발뒤꿈치를 몸의

무게 중심 바로 아래에 두고, 다리를 땅과 수직으로 착지합니다."라고

덧붙입니다. 이 착지 방법은 프로 러너뿐만 아니라, 모든 러너들이

더 빠르고 효율적으로 움직일 수 있도록 도와줍니다.

올바른 운동 효과와 함께 오버스트라이드를 방지하기 위해, 사무엘은

사람들에게 분당 스텝 수를 더 많이 늘려서 달려보라고 말합니다.

더 많이 뛰어야 한다는 걱정은 할 필요가 없다고 그는 덧붙여 말합니다.

"발걸음이 많아진다고 해서 더 많은 에너지를 사용하는 것은 아닙니다."

실제로 여러분은 더 부드럽게 달리게 되고 에너지를 덜 사용하게

될 것입니다. 왜냐하면 오버스트라이드로 달릴 경우에는 발뒤꿈치가

지면에 부딪치면서 마치 브레이크처럼 작용하기 때문입니다. "그렇게

되면 지면이 다리 아래로 힘을 돌려보내면서 속도가 늦춰지게 됩니다.

부상까지 당할 수도 있어서 정말 큰 문제가 되죠."라고 그는 말합니다.