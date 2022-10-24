더 많은 사람이 자연을 보듬길 바라는 클리어베어 형제

요즘 바깥으로 나가서 자연을 감상하는 시간을 갖는 사람들이 늘고 있어요. 이러한 경험은 원주민 문화에 내재된 특성과 닮아있는 것 같습니다. 사람들이 이런 방식으로 교감하는 것에 대해 어떻게 생각하시나요?



클리어베어: 많은 사람이 항상 실내에 있다 보니 정신이 흐려지고, 그래서 탈출구를 찾게 되는 것이라고 생각해요. 삶의 속도를 늦추는 것이죠. 밖으로 나가면 자연과 지구, 그리고 선조들과 더 많은 교감을 할 수 있습니다. ‘우리 이전에 이곳에 머문 존재는 누구일까?’ 또는 ‘와, 정말 아름다운데. 지금까지 이걸 보러오지 않았다니.’라는 생각을 하겠죠.



활동가로 일하다 보면 많은 근심이 있을 수 있고 스트레스를 받을 때도 있습니다. 가장 자연스러운 스트레스 완화제가 있다면 제 생각엔 바로 자연 그 자체라고 할 수 있을 것 같아요. 뻔하게 들릴 수도 있겠지만 사실이에요. 밖으로 나가 자연을 만나고 산책하다 보면 기분이 훨씬 나아집니다.



두 분은 지금 이 시기에 서로, 그리고 대지와 더 교감하고 있다고 생각하시나요?



클리어베어: 최근에 캠핑용 차를 한 대 사서 사회적 거리를 유지하며 안전한 방식으로 주변을 돌아다니고 있어요. 다양한 곳으로 드라이브를 가고 자연을 감상했죠. 우리 사회는 시속 100마일의 속도로 달리고 있는 것 같아요. 지금 이 격리 시기의 한 가지 장점을 꼽자면 시간을 내어 한숨 돌릴 수 있는 여유를 갖게 된 것이라고 생각해요. 평소에는 숨을 고르며 그 순간을 음미할 기회를 잘 누리지 못하니까요.



두 분은 함께 음악 작업도 하고 계시는데요. 형제가 열정을 공유하고 협력하는 건 어떤 느낌인가요?



하테파: 정말로 친한 사람이거나 정서적으로 깊은 교감을 나누는 상대가 아니라면 머리 한편에는 ‘이런, 망신당하고 싶지 않은데.’라는 생각이 있을 겁니다. 하지만 형제끼리는 서로 실수하거나 별나고 바보스러운 모습을 항상 봐왔으니까 아무래도…



클리어베어: 그런 압박감이 없죠.



하테파: 맞아요. 그리고 창작하는 사람은 대부분 스트레스를 크게 받지 않을 때 더 좋은 결과물을 만들어낸다고 생각해요.



클리어베어: 작곡을 하며 어떤 분위기나 감성을 만들어낼 때, 하테파는 제가 노래를 통해 어떤 감정을 전달하고 싶은지 정확히 알아내요. 반대로 하테파가 노래할 때, 저 역시 제가 무엇을 해야 할지 알고 있어요. ‘그래, 지금 네가 무슨 생각 하는지 알아. 네가 뭘 느끼는지도 알아.’ 같은 느낌이죠



하테파: 네, 우리는 서로를 손쉽게 보완해줄 수 있는 존재예요. 세상에 둘도 없이 좋은 사이죠.