올바른 러닝화를 고르는 방법

단거리 러닝을 좋아하든, 장거리 러닝을 좋아하든, 또는 트레일 러닝을

좋아하든, 당신이 원하는 러닝화에 대한 모든 것을 알려주는

나이키 러닝 필수 가이드를 만나보세요. 나에게 꼭 맞는 러닝화부터

나만의 러닝을 위해 설계된 러닝화, 그리고 처음부터 끝까지 편안한

러닝화를 선택할 수 있도록 도와드립니다.

러닝의 장점은 러닝화만 있으면 쉽게 시작할 수 있다는 것이죠.

그래서 러닝에 있어서 러닝화는 그만큼 중요합니다. 러닝화는

긴 거리를 함께 달리며 당신의 발을 보호해 주고 운동 효과를

향상시켜줄 수 있기 때문에, 가장 자신에게 잘 맞는 러닝화를

선택해야 합니다.

오하이오 대학의 운동 생리학, 교차 훈련, 부상 예방 전문가인

이안 클라인(Ian Klein)은 "자신만의 고유한 신체 구조를 보호 해주고

서포트해 주는 러닝화를 선택해야 해요."라고 말합니다. 사람들이 많이

신는 러닝화나 주위에서 추천해 주는 러닝화보다, 자신에게 최고라고

느껴지는 러닝화가 가장 완벽한 러닝화입니다. 이상적인 러닝화를

고르는 방법은 다음과 같습니다.