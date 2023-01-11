목표를 향한 과정을 설정하는 방법

목표 달성을 위해서는 전략적인 사고방식을 가져야 한다고 싱가포르 국립대학교 심리학과 조교수인 패트리샤 첸(Patricia Chen) 박사는 말합니다. 최근 공동 저술한 '전략적인 사고방식에 관한 세 가지 새로운 연구'에서 그녀는 생산적이지 못하거나 어려운 상황에 처했을 때, 한 걸음 물러서서 스스로에게 '더 좋은 방법이 있지 않을까?' 라는 질문을 던져보라고 말합니다.

첸 박사는 계란 흰자를 최대한 빠르고 깨끗하게 분리해야 하는 다소 생소한 테스트를 두 그룹에 걸쳐 실험했습니다. 첸 박사의 가장 흥미로운 연구 중 하나인 이 테스트에서는 '성공한 학생, 사업가, 운동선수의 비밀'이라는 신문기사를 읽은 그룹이, 테스트를 바로 시작한 그룹보다 더 빠르고 효과적으로 테스트를 수행했습니다. 전략적으로 준비된 참가자들은 그들이 테스트를 시작하기 전에 어떤 방법이 가장 좋을지 열심히 생각했고, 더 나은 방법이 있을지 테스트 동안에도 끊임없이 자기 자신에게 물었다고 첸 박사는 말합니다.

성공한 사람들은 이와 같은 사고방식을 자신의 목표 달성을 위해, 매일마다 하는 모든 의도적인 행동들 즉, 과정 설정에 적용한다고 시카고대 프리츠커 의대 뇌역학연구소장인 신경과학자이자 나이키 퍼포먼스 위원회 멤버인 스테파니 카시오포(Stephanie Cacioppo) 박사는 말합니다.