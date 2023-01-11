목표를 향한 과정을 설정하는 방법
코칭
목표를 달성하지 못했다고 너무 실망하지 마세요. 한 단계씩 전략적으로 밟아 나간다면 목표를 달성하지 못했다는 생각에 사로잡히는 대신 그 과정을 즐길 수 있습니다.
목표 달성을 위해서는 전략적인 사고방식을 가져야 한다고 싱가포르 국립대학교 심리학과 조교수인 패트리샤 첸(Patricia Chen) 박사는 말합니다. 최근 공동 저술한 '전략적인 사고방식에 관한 세 가지 새로운 연구'에서 그녀는 생산적이지 못하거나 어려운 상황에 처했을 때, 한 걸음 물러서서 스스로에게 '더 좋은 방법이 있지 않을까?' 라는 질문을 던져보라고 말합니다.
첸 박사는 계란 흰자를 최대한 빠르고 깨끗하게 분리해야 하는 다소 생소한 테스트를 두 그룹에 걸쳐 실험했습니다. 첸 박사의 가장 흥미로운 연구 중 하나인 이 테스트에서는 '성공한 학생, 사업가, 운동선수의 비밀'이라는 신문기사를 읽은 그룹이, 테스트를 바로 시작한 그룹보다 더 빠르고 효과적으로 테스트를 수행했습니다. 전략적으로 준비된 참가자들은 그들이 테스트를 시작하기 전에 어떤 방법이 가장 좋을지 열심히 생각했고, 더 나은 방법이 있을지 테스트 동안에도 끊임없이 자기 자신에게 물었다고 첸 박사는 말합니다.
성공한 사람들은 이와 같은 사고방식을 자신의 목표 달성을 위해, 매일마다 하는 모든 의도적인 행동들 즉, 과정 설정에 적용한다고 시카고대 프리츠커 의대 뇌역학연구소장인 신경과학자이자 나이키 퍼포먼스 위원회 멤버인 스테파니 카시오포(Stephanie Cacioppo) 박사는 말합니다.
""과정을 설정하면 끊임없이 배우고 발전하기 위한 동기부여를 얻을 수 있습니다.""
스테파니 카시오포(Stephanie Cacioppo) 박사 신경과학자, 시카고대 프리츠커 의대 뇌역학연구소장, 나이키 퍼포먼스 위원회 멤버
과정 설정은 포괄적이며 전체를 아우릅니다. 예를 들어, 운동에 있어서 과정 설정은 운동하는 한순간만이 아닙니다. 과정을 설정하는 것은 전날 밤에 어떻게 준비하고 자는지, 그전에 무엇을 먹는지, 워밍업 시간을 갖고 있는지, 그리고 하루하루의 기록 향상을 위해 세부사항들을 얼마나 꼼꼼히 기록하고 얼마나 잘 회복하고 있는지에 대한 모든 것을 담고 있어야 합니다. 또한 규칙적으로 더하거나, 빼거나, 바꿀 것이 있는지 스스로 자문해야 합니다.
""과정을 설정하면 끊임없이 배우고 발전하기 위한 동기부여를 얻을 수 있습니다."" 라고 카시오포 박사는 말합니다. 과정 설정은 또한 자신의 목표와 과정을 그때그때마다 일깨워줘서, 어떤 일을 할 때 지속적으로 할 수 있고, 즐겁게 할 수 있게 해준다고 카시오포 박사는 말합니다. 이제 과정 설정을 실천하는 방법에 대해 알아보세요.
먼저, 과정 설정을 향상시키는 CRAFT를 연습하세요.
자신만의 과정 설정을 향상시키기 위해, 카시오포 박사의 CRAFT라는 약자를 활용해보세요.
C는 일관성(Consistency)을 뜻합니다. 카시오포 박사가 정의한 바에 의하면, 일관성 있는 사람은 오늘 이룬 성과가 자신이 어제 이룬 성과 수준을 맞추거나 때로는 그 이상을 나타내기도 합니다.
R은 반복 (Repetition)입니다. 어떤 행동들(근력 운동 또는 중요도에 따라 해야 할 일 목록 만들기 등)이나 루틴들을 반복적으로 해서, 자동적으로 될 때까지 해야 합니다.
A는 행동 계획(Action-planning)입니다. 자신의 목표를 위해 달력에 다음주의 러닝을 스케줄링하는 것과 같이 일련의 구체적인 행동들을 계획하는 것에 해당됩니다. 자신의 에너지를 언제 어디에 컨트롤할지 상기시켜주기 때문에 이 단계는 더 중요하고 동기부여에 도움이 될 수 있다고 카시오포 박사는 말합니다.
F는 집중(Focus)입니다. 카시오포 박사는 당신이 버추얼 사이클 클래스에서 전력 질주를 하든, 그 이후에 스트레칭을 하든 그 순간만큼은 ""현재에 100% 몰두하는 것""이라고 정의합니다.
T는 관대함(Tolerance)입니다. 자신과 타인(예를 들자면 스트레스 받은 당신의 룸메이트) 그리고 당신의 실패와 성공에 대해 관대해져야 합니다. ""목표를 달성하는 것은 어려운 일이기 때문에, 신체적 그리고 감정적 고통을 참는 능력은 운동선수에게 대단히 중요합니다."" 라고 카시오포 박사는 말합니다.
그다음, 실천해보세요.
이제 과정 설정에 대해 알게 되었다면, 실제로 실천해보세요.
01. 집중하고 또 집중하세요.
한 번으로 끝나버리는 단순한 과정이 아닌 확고한 과정을 설정하려면, 과정에 필요한 요소들(예를 들어 운동과 건강한 식사, 또는 악보 읽는 법이나 기타을 배우는데 들어간 시간)을 반복(Repetition)해야 합니다. 만약 오랫동안 집중해야 한다는 것이 두렵거나 의욕이 떨어진다면, 어떤 일을 해낼 때마다 이는 일관성(Consistency)을 만들고 그다음에는 조금 더 쉽게 할 수 있다는 것을 명심하라고 카시오포 박사는 말합니다.
02. 세밀한 전략을 세우세요.
과정을 설정한다는 것은 모든 것을 다 시도한다는 뜻은 아닙니다. 성공적인 사람들은 자신이 성취하고 싶은 것과 정확히 그 목표를 이루기 위해 필요한 것들에만 몰두한다고 카시오포 박사는 말합니다. 그렇기 때문에 정상급 선수들의 대부분은 체력, 속도, 지구력과 같은 개별적인 퍼포먼스에 집중하고(Focus), 각 퍼포먼스 별로 나누어 서로 간섭받지 않게 트레이닝을 합니다. 그들은 자신이 많은 에너지와 시간을 갖고 있다는 사실에 관대(Tolerance)하기 때문입니다.
결승선에 빨리 도달하기 위해 다양한 것들을 시도하기 보다, 실천 의도를 나타내는 언제, 어디서, 어떻게, 무엇을 할지에 대한 행동 계획(Action plans)을 세우세요. 연구에 따르면 행동 계획은 한 번에 하나의 목표에 도달하는 데 도움을 줄 수 있지만, 다양한 목표를 추구할 때에는 별 도움이 못된다고 합니다.
03. 휴식을 취하세요.
자신에게 맞는 과정 설정을 확립하고 나면, 시간이 지나 어떤 것들은 잠재의식처럼 느껴질 수 있으며 이것은 좋은 현상이라고 카시오포 박사는 말합니다. 이는 당신이 건강한 습관에 적응하고 있고, 높은 성취도의 마인드에 그동안 필요했던 휴식을 주고 있다는 뜻입니다.
사람들이 흔히 말하는 것처럼 과정을 믿으세요.