그러나 접시를 설거지하는 데 걸리는 시간보다 더 빨리 음식을 먹어버린다면, 몸과 뇌는 여러분이 하는 행동을 파악하고 적절히 반응할 수 있는 기회를 얻지 못하게 됩니다. 식사 속도를 줄이면 당장, 또 앞으로도 과식할 확률은 줄어든다고 멜란슨 박사는 조언합니다.

또 다른 장점은 바로, 식사 속도를 늦추면 더 원활하게 음식을 소화할 수 있다는 것입니다. 식사를 급하게 할 경우 음식물은 방심하고 있던 위와 내장을 따라 갑자기 흘러 들어가므로, 소화기간이 이를 적절히 처리할 수 없습니다. 또한 여러분의 교감신경계가 자극을 받아(투쟁 도피 반응이라고도 불리우죠) 혈액이 소화기관에서 다른 곳으로 이동하여 음식을 이동시키는 내장의 수축 활동을 방해할 수 있습니다.이 모든 것이 속쓰림, 소화불량, 변비의 원인이 될 수 있습니다.



신체적인 기능 외에도, 전문가들은 천천히 식사를 할 때 더 많은 기쁨을 느낄 수 있다는 것에 동의합니다. 연구에 따르면 같은 음식을 먹더라도 천천히 먹을 경우 음식을 더 잘 음미할 수 있는데, 이는 곧 더 적은 칼로리로도 동일한 행복감을 느낄 수 있다는 것을 의미한다고 멜란슨 박사는 설명합니다. 체중 관리를 하면서도 음식을 충분히 즐기고 싶을 경우(꼭 그렇게 하시길 바랍니다) 엄청난 장점이라고 할 수 있겠죠. 운동 전 너무 과식하고 싶지 않은 분들에게도 마찬가지입니다.