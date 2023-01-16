올바른 회복을 위한 올바른 음주

그렇다고 해서 운동으로 땀을 흘린 후에 차가운 술 한 잔을 즐길 수 없다거나 즐기면 안 된다는 말이 아닙니다. 하지만 술을 마시는 데도 올바른 방법과 잘못된 방법이 있으며, 대부분은 얼마나 마시느냐로 귀결됩니다. “알코올이 회복과 근육 적응에 미치는 부정적 효과는 보통 체중 1kg당 알코올 1g을 초과해 섭취할 때 나타납니다.” 라고 반즈는 말합니다.

이 수치를 보고 걱정하지는 마세요. 반즈는 미국인을 위한 식생활 지침의 적당한 음주에 관한 권고에 따라 여성의 경우 하루에 최대 1 표준 음주량(알코올 14g이며 일반 맥주 355ml, 와인 148ml 또는 증류주 44ml에 해당), 남성의 경우 하루 최대 2 표준 음주량을 마신다면 알코올은 회복과 적응에 문제가 되지 않는다고 말합니다(남성은 일반적으로 알코올 대사 작용에 필요한 효소의 양과 알코올을 희석하는 체수분이 더 많기 때문에 술을 더 섭취할 수 있습니다).

‘국제 스포츠 영양 학회 저널’에 발표된 최근 연구에 따르면 10주간의 HIIT 프로그램 후 일주일에 다섯 번 적당한 알코올 섭취(알코올 도수 5.4%의 술을 (맥주나 보드카 소다) 여성은 1 표준 음주량, 남성은 2 표준 음주량을 섭취)는 VO2 Max와 악력 강도의 긍정적 적응에 영향을 미치지 않았다고 합니다. 다시 말해 이들의 음주는 트레이닝의 긍정적 효과를 감소시키지 않았다는 것입니다.

‘기능 형태학 및 운동학 저널’에 발표된 연구 검토 결과, 저항 운동을 한 뒤 몇 시간 안에 적당량의 술을 마신 연구 대상자는 운동 후 최대 60시간 이내에 테스트했을 때 힘, 체력, 근지구력, 통증 또는 운동자각도(주관적으로 생각하는 운동 강도)에서 긍정적이든 부정적이든 어떠한 변화도 경험하지 못한 것으로 나타났습니다. 명심해야 할 것은, 반즈에 따르면 운동 후 한두 잔의 음주, 특히 적당량의 알코올 섭취에 익숙한 경우에는 회복에 해롭지 않다는 것입니다.