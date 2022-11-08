크로아티아에 길거리 농구 코트가 돌아오다

구름이 낀 어느 날 저녁, 크로아티아 가이니체 외곽의 작은 동네에 있는 농구 코트 주변에 사람들이 모였습니다. 부드러운 노란 불빛이 비춘 그림자는 코트 주변에 보이는 건물을 뒤덮습니다. 하얀 택시가 오가고, 쇠사슬로 엮인 울타리 너머로 통근 열차가 지나갑니다. 철도 위를 달리는 바퀴의 규칙적인 소리가 분위기를 더합니다.

이곳은 가이니체에서 유명한 '택시 코트'입니다. 이웃들이 사랑하는 도심 속 열기의 중심으로, 사람들이 멈춰서 수다를 떨고 여유를 즐기거나 농구 경기를 하는 공간입니다. 밤하늘 아래 가벼운 비가 내리며 아스팔트가 젖어 들어도 서두르는 사람은 없습니다. 오래된 농담과 허튼소리를 나누고 서로의 근황을 전합니다. 근처 아파트에 사는 선수들은 걸어오고, 작업복을 입은 사람들이 차를 세우고 옷을 갈아입기도 합니다.

"좋아, 시작할까?" 낮은 목소리의 크로아티아어가 울려 퍼집니다.