질문에 답하기에 앞서 사람의 눈이 블루 라이트를 어떻게 흡수하는지 이해하는 것이 중요합니다.

가시광선 스펙트럼은 이동하면서 파장(나노미터 단위로 측정)이 분리되고, 이 파장의 크기에 따라 다양한 색이 나타나게 됩니다. 오하이오주립대학교 검안 학부 임상 부교수이자 검안의인 타테빅 모브시샨은 이 스펙트럼에서 400~500나노미터 범위의 짧은 파장에 속하는 빛을 블루 라이트로 간주한다고 설명합니다.

모브시샨은 "동물 실험에서 이 [짧은] 파장은 망막, 즉 안구 뒷부분에 유해한 것으로 나타났습니다. 그러나 지금까지 블루 라이트가 사람의 망막에 이러한 유형의 손상을 유발한다는 증거는 없습니다."라고 말했습니다.

연구는 아직 진행 중이지만, Heliyon 저널 2022년호에 실린 과학 리뷰는 인공적인 블루 라이트가 눈 건강에 중대한 영향을 미치지는 않는다고 기술했습니다. 미국 안과학회(AAO)의 최신 정보에 따르면, 현재 증거상으로는 블루 라이트와 인간의 망막 손상 및 노화 관련 황반 변성 사이에 유의미한 연관성이 없다고 합니다.

오히려 블루 라이트 노출이 유익할 수 있다는 증거가 있습니다. 한 예로 2022년 발표된 체계적 문헌 고찰에서는 블루 라이트에 노출된 운동선수들이 인지 수행력 향상, 각성 상태 강화, 반응 시간 개선 등의 효과를 경험한 것으로 나타났습니다.

업무 중이라면 각성 상태 강화가 도움이 되지만 잠자리에 들기 전 과도하게 전자 기기를 사용하면 수면의 질이 떨어질 수 있습니다.

"전자 기기에서 나오는 블루 라이트가 눈에 해롭지는 않지만, 멜라토닌 분비를 방해할 수 있기 때문에 수면에 지장을 줄 수 있습니다."라고 박서 와클러는 말합니다.

멜라토닌은 뇌가 어둠에 반응하여 생성하는 호르몬으로, 졸린 느낌을 들게 하며, 미국 국립보건원에 따르면 생체 시계(일주기 리듬)의 시간 감각에도 도움을 줍니다.

검안의 제니퍼 차이는 디지털 기기에서 방출되는 블루 라이트는 현재 시간이 낮이라는 착각을 일으켜 신체의 자연스러운 일주기 리듬을 방해해 잠들기 어렵게 하고 궁극적으로는 수면의 질을 떨어뜨릴 수 있다고 설명합니다. (물론, 야간 근무를 하는 사람의 경우에는 수면 일정이 다를 수 있습니다.)

2019년 Chronobiology International 저널에 발표된 리뷰에 따르면 15개 연구에서 블루 라이트 노출과 일주기 리듬 사이의 연관성을 조사한 결과, 저녁에 2시간 동안 블루 라이트에 노출되면 멜라토닌 분비가 억제될 수 있다고 합니다. 또한 2022년 발간된 Frontiers in Physiology 저널의 스포츠 의학 리뷰에서는 블루 라이트가 수면의 질과 지속 시간을 모두 저해할 수 있다고 밝혔습니다.

일상생활에서 전자 기기의 화면 사용 시간이 늘어남에 따라 이와 연관된 두통과 눈의 피로도 증가할 수 있습니다. 실제로, 연구에 따르면 전 세계의 성인들은 과거보다 휴대폰과 태블릿을 들여다보는 데 더 많은 시간을 할애하고 있습니다. 예를 들어 Comparitech는 16세에서 64세 사이의 사람들이 하루 평균 총 6시간 37분을 전자 기기 화면을 들여다보는 데 소비한다는 데이터를 발표했습니다.

전자 기기 사용이 일상의 필수 요소로 자리 잡은 지금, 블루 라이트 차단 안경의 효능에 대해 알아두어야 할 점을 소개합니다.