디자인 뒤에 숨겨진 이야기: ACG 크레이터 레이크

디자인 비하인드
스토리: 크레이터 호수,
오리건주
크레이터 호수는 소행성, 혜성, 운석에 의해
형성 된 곳이 아닙니다. 약 8천년 전, 3,700미터의
화산이 폭발하고 스스로 무너져서 형성 된,
우주 충돌로 생긴 곳보다 훨씬 멋진 곳이죠.
디자인 비하인드 스토리: 크레이터 호수, 오리건주
크레이터 호수는 소행성, 혜성, 운석에 의해 형성된 곳이 아닙니다.
약 8천년 전, 3,700미터의 화산이 폭발하고 스스로 무너져서 형성 된,
우주 충돌로 생긴 곳보다 훨씬 멋진 곳이죠.
미국 오리건주의 남부 지역에 위치한
크레이터 호수는 바로 이러한 기원으로 탄생한 곳입니다. 현재로 돌아와서 우리는 지금 ACG의
2021년 새로운 봄 컬렉션의 영감인, 자연의
또 다른 불가사의에 대한 보고를 하고 있습니다.
이 호수를 찾기 위해 먼 거리를 갈 필요가
없었지만, 호수의 기원을 고려하면, 맑은 물을
내다보며 시간을 거슬러 여행하는 느낌마저
듭니다. 우리의 최신 컬렉션이 여러분에게도
비슷한 느낌을 주었으면 합니다.
앞서 말한 화산은 마자마 산(Mount Mazama)
이라고 불렸으며, 약 7,700년 전에 운명에 따라
폭발했고, 태평양 북서부의 풍경을 영원히 바꾸어
놓았습니다. 이 화산 폭발은 칼데라, 혹은
가마솥과 같은 움푹 들어간 지역이라고 알려진
화산 아래서 형성되었습니다.
비록 실제 크레이터(분화구:crater)는 아니지만,
이것이 크레이터 호수의 이름을
가져다준 이유입니다. 2021 봄 컬렉션들의 몇몇
패턴들은 마자마의 이름을 따서 명명되었고,
칼데라의 독특한 모양을 따라 디자인되었습니다.
미국 오리건주의 남부 지역에 위치한 크레이터 호수는 바로 이러한 기원으로 탄생한 곳입니다.
현재로 돌아와서 우리는 지금 ACG의 2021년 새로운 봄 컬렉션의 영감인,
자연의 또 다른 불가사의에 대한 보고를 하고 있습니다.
이 호수를 찾기 위해 먼 거리를 갈 필요가 없었지만, 호수의 기원을 고려하면,
맑은 물을 내다보며 시간을 거슬러 여행하는 느낌마저 듭니다.
우리의 최신 컬렉션이 여러분에게도 비슷한 느낌을 주었으면 합니다.
앞서 말한 화산은 마자마 산(Mount Mazama)이라고 불렸으며, 약 7,700년 전에 운명에 따라 폭발했고,
태평양 북서부의 풍경을 영원히 바꾸어 놓았습니다. 이 화산 폭발은 칼데라, 혹은 가마솥과 같은
움푹 들어간 지역이라고 알려진 화산 아래서 형성되었습니다. 비록 실제 크레이터(분화구:crater)는 아니지만,
이것이 크레이터 호수의 이름을 가져다준 이유입니다.
2021 봄 컬렉션들의 몇몇 패턴들은 마자마의 이름을 따서 명명되었고,
칼데라의 독특한 모양을 따라 디자인되었습니다.
이것이 오늘날 크레이터 호수가 있는 지역을 만든 유래입니다. 하지만 무엇이 호수를 이렇게
아름답게 만들었을까요? 비와 눈이 현재
호수의 수위를 채우는 데는 비교적 짧은 시간인
약 250년이 걸렸습니다. 크레이터 호수로
흘러 들어가는 다른 호수와 수로가 없었고, 내부에
침전물들도 없었기 때문에 호수가
일년 내내 푸른 빛을 유지할 수 있었습니다.
우리는 이 파랑색 빛깔을 와치먼 피크 낚시
캡슐 컬렉션 등 시즌의 여러 제품에
사용했습니다.
마자마의 폭발은 정말 대단한 장관이었을 것입니다. 상상할 수 없을 정도의 화산 폭발물인 부석과 화산재가 발생했죠. 마자마 화산재 입자들은 심지어 그린란드에서까지 발견되었습니다. 최소한 1mm 두께 이상의 재로 덮인 면적은 통틀어서 1,600 평방 킬로미터였습니다. 지구 표면에서 4.8 킬로미터 이상 아래에 있는 거대한 마그마 저장소가 이 폭발로 공급되어 급격한 붕괴를 야기시켰고, 궁극적으로는 칼데라를 탄생시켰습니다.
이것이 오늘날 크레이터 호수가 있는 지역을 만든 유래입니다. 하지만 무엇이 호수를 이렇게 아름답게 만들었을까요? 비와 눈이 현재 호수의 수위를 채우는 데는 비교적 짧은 시간인 약 250년이 걸렸습니다. 크레이터 호수로 흘러 들어가는 다른 호수와 수로가 없었고, 내부에 침전물들도 없었기 때문에 호수가 일년 내내 푸른 빛을 유지할 수 있었습니다. 우리는 이 파랑색 빛깔을 와치먼 피크 낚시 캡슐 컬렉션 등 시즌의 여러 제품에 사용했습니다.
여기서 잠깐, 낚시?라는 의문이 들 수 있습니다.
어떻게 크레이터 호수에 물고기가 있을 수
있을까요? 물고기는 하늘에서 떨어지지 않는데...
네 맞습니다. 물고기는 약 130년 전부터 호수에
담겨졌습니다. 그리고 오늘날 많은 코카니 연어와
무지개 송어가 살고 있습니다.
크레이터 호수와 주변 하천에서는 낚시를
할 수 있습니다. 심지어 위자드 섬의 선착장에서도
낚시가 가능합니다.
여기서 잠깐, 낚시?라는 의문이 들 수 있습니다. 어떻게 크레이터 호수에 물고기가 있을 수 있을까요? 물고기는 하늘에서 떨어지지 않는데... 네 맞습니다. 물고기는 약 130년 전부터 호수에 담겨졌습니다.
그리고 오늘날 많은 코카니 연어와 무지개 송어가 살고 있습니다. 크레이터 호수와 주변 하천에서는 낚시를 할 수 있습니다. 심지어 위자드 섬의 선착장에서도 낚시가 가능합니다.
위자드 섬에 대해 덧붙여 이야기하면, 이름처럼
거대한 마법사(wizard)의 모자처럼 생긴 섬을
머리 속에 그려보세요. 위자드 섬은 큰 폭발 후에
화산에서 분출된 뜨거운 재로 형성되었습니다.
이 섬은 신더 콘(cinder cone:꼬깔 모양의
화산재)이라고 불리며, 위자드 섬은
전 세계에서 가장 아름다운 섬으로 여겨졌습니다.
비록 위자드 섬에 아무도 살지 않지만,
배를 타고 방문할 수 있고 섬의 일부를
하이킹할 수 있습니다. 우리는 새로운
컬렉션에 위자드 섬도 기념했습니다.
위자드 섬에 대해 덧붙여 이야기하면, 이름처럼 거대한 마법사(wizard)의 모자처럼 생긴 섬을 머리 속에 그려보세요. 위자드 섬은 큰 폭발 후에 화산에서 분출된 뜨거운 재로 형성되었습니다. 이 섬은 신더 콘(cinder cone:꼬깔 모양의 화산재)이라고 불리며, 위자드 섬은 전 세계에서 가장 아름다운 섬으로 여겨졌습니다. 비록 위자드 섬에 아무도 살지 않지만, 배를 타고 방문할 수 있고 섬의 일부를 하이킹할 수 있습니다. 우리는 새로운 컬렉션에 위자드 섬도 기념했습니다.
과학자들은 크레이터 호수 바닥의 열수 활동
때문에 마자마 산이 다시 폭발할 가능성이 있다고
믿고 있습니다. 그리고 큰 폭발 이후,
호수 밑에서는 더 작은 화산들이 일어났었습니다.
이곳에 봄이 찾아왔지만 우리는 항상 경각심을
갖고 있어야 합니다. 자연은 한 순간에
돌변할 수 있다는 사실을 우리는 가볍게 여기지
않고 있습니다. 이것이 바로 우리가
'All Conditions Gear' 라고 불리는 이유이며,
어떤 환경에서도 우리의 제품을 지속할 수 있도록
만드는 이유입니다.
과학자들은 크레이터 호수 바닥의 열수 활동 때문에 마자마 산이 다시 폭발할 가능성이 있다고 믿고 있습니다. 그리고 큰 폭발 이후, 호수 밑에서는 더 작은 화산들이 일어났었습니다. 이곳에 봄이 찾아왔지만 우리는 항상 경각심을 갖고 있어야 합니다. 자연은 한 순간에 돌변할 수 있다는 사실을 우리는 가볍게 여기지 않고 있습니다. 이것이 바로 우리가 'All Conditions Gear' 라고 불리는 이유이며, 어떤 환경에서도 우리의 제품을 지속할 수 있도록 만드는 이유입니다.