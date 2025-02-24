디자인 뒤에 숨겨진 이야기: ACG 크레이터 레이크

미국 오리건주의 남부 지역에 위치한

크레이터 호수는 바로 이러한 기원으로 탄생한 곳입니다. 현재로 돌아와서 우리는 지금 ACG의

2021년 새로운 봄 컬렉션의 영감인, 자연의

또 다른 불가사의에 대한 보고를 하고 있습니다.

이 호수를 찾기 위해 먼 거리를 갈 필요가

없었지만, 호수의 기원을 고려하면, 맑은 물을

내다보며 시간을 거슬러 여행하는 느낌마저

듭니다. 우리의 최신 컬렉션이 여러분에게도

비슷한 느낌을 주었으면 합니다.



앞서 말한 화산은 마자마 산(Mount Mazama)

이라고 불렸으며, 약 7,700년 전에 운명에 따라

폭발했고, 태평양 북서부의 풍경을 영원히 바꾸어

놓았습니다. 이 화산 폭발은 칼데라, 혹은

가마솥과 같은 움푹 들어간 지역이라고 알려진

화산 아래서 형성되었습니다.

비록 실제 크레이터(분화구:crater)는 아니지만,

이것이 크레이터 호수의 이름을

가져다준 이유입니다. 2021 봄 컬렉션들의 몇몇

패턴들은 마자마의 이름을 따서 명명되었고,

칼데라의 독특한 모양을 따라 디자인되었습니다.