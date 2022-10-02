더 나은 러너가 되기 위한 7가지 방법

러닝은 우리 몸의 거의 모든 주요 근육을 사용합니다.

그렇기 때문에 전신 근력 운동은 당신을 더 강하게 만들어줄

뿐만 아니라, 신체의 균형을 바르게 잡아주고, 부상 위험도

줄여줄 것이라고 로스앤젤레스 나이키 런 클럽의 코치

베크 윌콕(Bec Wilcock)은 말합니다.

근력 외에도 잘 달리기 위해서는 뛰어난 안정성이 필요합니다.

"한 발로 착지할 때마다 온몸의 균형이 잡혀야 자세가 꼿꼿하게

유지되고, 어느 한쪽으로 비틀리거나 휘어지지 않습니다"라고

애틀랜타에 본사를 둔 코칭 회사 러닝 스트롱(Running Strong)의

소유주이자 체력 관리 코치 자넷 해밀턴(Janet Hamilton)은

말합니다.

이를 위해 힘과 균형을 동시에 기를 수 있는 특별한 트레이닝

방법이 있습니다. "러닝을 할 때 겪게 되는 것과 유사한

패턴으로 근육이 스트레스를 받게 해야 하죠."라고 오하이오

대학의 운동 생리학, 교차 훈련, 부상 예방 전문가인

이안 클라인(Ian Klein)은 말합니다. 이렇게 하기 위해서는

러닝의 동작을 완전히 따라 하면서, 전체 러닝 시간 동안

안정성을 필요로 하는 한쪽 다리 운동을 집중적으로 트레이닝

하는 것이 좋습니다. 런지, 스텝 업, 그리고 싱글 레그 스쿼트

등이 여기에 해당됩니다.