Prendendo spunto dai colori di OG Air Max 95, la Air VaporMax accompagna queste tonalità nel nuovo millennio. I cavi Flywire nella colorazione Bright Volt spiccano sulla tomaia in Flyknit in doppia tonalità di grigio. Sulla pianta del piede, ancora tocchi in Volt a dare carattere alla più innovativa tecnologia di ammortizzazione Air di Nike. Questa Air VaporMax è il punto di incontro tra due generazioni diverse ma che rompono gli schemi, in un mix che unisce classicità e irriverenza, saggezza e sfrontatezza.