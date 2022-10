Sposa Air Max 1 x Kasina. Aggiungendo un tocco "nuziale" alla scarpa che ha rivelato Air al mondo, questa storica collaborazione onora cultura e tradizione. Ispirata alle Won-Ang (anatre mandarine), simbolo di unità e amore, la tomaia presenta una Won-Ang ricamata dai colori vivaci sul tallone e una grafica con due anatre che si avvicinano sotto la suola semitrasparente. La ricca texture in pelo di pony e la morbida pelle scamosciata sono un vezzo da concedersi per rendere ogni giorno speciale. Dettagli esclusivi, come il portachiavi Won-Ang e la placchetta in legno, ti segnalano che è la tua occasione per metterti in mostra.

SKU: DQ8475-800